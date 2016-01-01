

تسريب المواصفات التقنية لجهاز Galaxy Tab S6 5G، وليست هناك الكثير من التغييرات تسريب المواصفات التقنية لجهاز Galaxy Tab S6 5G، وليست هناك الكثير من التغييرات

أعلنت شركة سامسونج عن الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 مع دعم WiFi و 4G في شهر أغسطس الماضي، ولكنها أكدت مؤخرًا قدوم نسخة 5G في الطريق.



اليوم، تم تسريب صورة لقائمة المواصفات التقنية الخاصة بالجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 5G، وإذا كانت حقيقية ولم يتم التلاعب بها، فهذا يعني أن Galaxy Tab S6 5G سيأتي بنفس تصميم ومواصفات Galaxy Tab S6 الحالي بإستثناء أنه سيضم المودم Snapdragon X50 لدعم شبكات الجيل الخامس 5G.



للتذكير، يضم Galaxy Tab S6 المعالج الثماني النوى Snapdragon 855، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB للنسخة التي تضم 128GB من الذاكرة الداخلية، وبحجم 8GB للنسخة التي تضم 256GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الجهاز اللوحي أيضًا بمواصفات أخرى متقدمة تشمل شاشة Super AMOLED بحجم 10.5 إنش وبدقة 1600×2560 بكسل، وأربع مكبرات للصوت مدعومة بتكنولوجيات AKG و Dolby Atmos مما يجعل تجربة مشاهدة الأفلام على هذا الجهاز اللوحي مميزة.

هذا الجهاز اللوحي يضم أيضًا كاميرتين في الواجهة الخلفية بدلاً من كاميرا واحدة علمًا أن الكاميرا الأولى الأساسية تمتاز بدقة 13 ميغابكسل، في حين تمتاز الكاميرا الثانية بزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 123 درجة. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فهي تمتاز بدقة 8 ميغابكسل.الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 يضم كذلك بطارية بسعة 7040mAh، بينما يحمل القلم الإلكتروني S Pen بطارية صغيرة بسعة 0.35mAh، والتي لا تزال كافية لتشغيل هذا القلم لنحو 10 ساعات. أفضل شيء هو أنه يمكن إعادة شحن القلم S Pen في غضون 10 دقائق فقط في حالة إذا تم وضعه على قاعدة الشحن الخاصة به. وبالحديث عن القلم S Pen، فمن الممكن الآن إستخدامه كجهاز تحكم عن بعد في مُشغل الميديا أو إلتقاط الصور. في الواقع، هو يتبنى نفس الوظائف التي يملكها S Pen على الهاتف Galaxy Note 9.بالإضافة إلى ذلك، يدعم Galaxy Tab S6 خاصية Samsung DeX والتي يمكنها مع لوحة المفاتيح القابلة للفصل Samsung Book Cover تحويل الجهاز اللوحي إلى حاسوب شخصي لتحسين الإنتاجية وتعدد المهام. ومن أجل الأمان، قامت شركة سامسونج بتزويد Galaxy Tab S6 بمستشعر بصمات الأصابع في الشاشة مما يجعله واحدًا من أوائل الأجهزة اللوحية التي تبنت مستشعرات بصمات الأصابع المدمجة في الشاشة، إن لم يكن الأول على الإطلاق.



