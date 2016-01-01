في العام 2019، أعلنت شركة Asus عن حاسوب محمول مثير للإهتمام إلى حد ما يُدعى ASUS ZenBook Duo Pro. ما يجعل هذا الحاسوب المحمول فريدًا من نوعه هو قدومه مع شاشة ثانوية بدقة 4K فوق لوحة المفاتيح مباشرة، والتي إذا فكرت فيها، تشبه أساسًا شريط Touch Bar في حواسيب MacBook Pro التابعة لشركة آبل.
ومع ذلك، إذا كان الحجم الكلي للحاسوب المحمول ASUS ZenBook Duo Pro كبيرًا للغاية بالنسبة لك، فلا داعي للقلق لأنه في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المُنعقد حاليًا بمدينة لاس فيغاس الأمريكية، قامت شركة Asus بإستخدام نفس المفهوم مع الحاسوب المحمول Asus ZenBook Duo. إنه نفس المفهوم أساسًا بإستثناء أنه يضم الآن شاشة أساسية بحجم 14 إنش بدلاً من 15.6 إنش التي رأيناها في طراز العام الماضي.
ومع ذلك، في هذه الحالة، يبدو أن شركة Asus إختارت خفض مواصفات الحاسوب المحمول، حيث أصبحت شاشته الآن تمتاز بدقة FullHD بدلاً من 4K. وعلاوة على ذلك، فهو يستخدم شاشة بتقنية LCD بدلاً من OLED. الحاسوب Asus ZenBook Duo الجديد يضم أيضًا الجيل العاشر من معالجات Intel Comet Lake، ولكنها ستكون من سلسلة U-Series وهي ليست بنفس قوة سلسلة H-Series.
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التعليقات على ASUS ZenBook Duo يعود من جديد، ولكن هذه المرة مع شاشة أصغر
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