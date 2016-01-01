يتيح لك Enlight Pixaloop تحريك صورك الثابتة مع تأثيرات حركية مدهشة

Enlight Pixaloop هو تطبيق على أندرويد و iOS يسمح لك بإضفاء الحيوية على صورك من خلال تنشيطها بتأثيرات حركية متنوعة.
يمتلك أصحاب الهواتف والأجهزة اللوحية العديد من الوسائل القوية في جعل صورهم وفيديوهاتهم فريدة من نوعها، وبالطبع يكون ذلك بالاستعانة بأحد التطبيقات، Enlight Pixaloop تطبيق رائع وبكل ما تحمله الكلمة من معنى في هذا المجال، وفكرته مُتمثّلة في تحريك الصور الثابتة مع عدد قليل من النقرات البسيطة والتي يمكنك من خلالها رسم سهام تمثل اتجاه الحركة وإضافة نقاط ربط لتحريك مناطق معينة وحظر أقسام معينة من الصور.
على سبيل المثال، يمكنك الاستعانة بالتطبيق على تحويل سماء مملة إلى غروب شمس غني بالألوان مع غيوم متحركة غبر مجموعة متنوعة وواسعة من التأثيرات والرسومات المتحركة، أو الاستعانة به لإنشاء تأثيرات جذّابة مثل الشعر أو الأمواج أو السحب أو الملابس وجعلها تتحرك، أو مثلًا إضافة تأثيرات للطقس للصورة والمزيد من الأمثلة الغير محصورة.
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