

شاشة ألعاب جديدة من “ديل”.. بدقة وضوح مبهرة شاشة ألعاب جديدة من “ديل”.. بدقة وضوح مبهرة

كشف شركة ديل النقاب عن شاشة الألعاب Alienware 25 الجديدة خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية حتى 10 يناير/كانون الثاني الجاري.



وأوضحت الشركة الأمريكية، أن شاشة الألعاب الجديدة تأتي مزودة بلوحة IPS قياس 25 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1920 x 1080 بيكسل، ولا تقتصر مزايا اللوحة الجديدة على تحسين زاوية العرض فحسب، بل إنها تعمل أيضا على تحسين عرض الألوان.



وتروج الشركة الأمريكية للشاشة الجديدة من خلال دعم تقنية نفيديا G-Sync وتقنية FreeSync من شركة AMD، وتمتاز شاشة الألعاب الجديدة بمعدل تنشيط صورة يبلغ 240 هرتز وزمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، مع تغطية نطاق الألوان sRGB بنسبة 99%، وبالتالي فإنه يتم عرض الألوان بطريقة أكثر سلاسة، كما يمكن مزامنة إضاءة RGB مع الحواسيب عن طريق AlienFX.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة الألعاب Alienware 25 الجديدة على منفذ HDMI ومنفذ DisplayPort ومنافذ USB وكذلك منفذ AUX.وأعلنت شركة ديل عن طرح شاشة الألعاب Alienware 25 الجديدة في الأسواق العالمية بدءا من 11 مارس/آذار المقبل بسعر يبلغ 499 دولارا.