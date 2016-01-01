

سانديسك تكشف عن هارديسك محمول بسعة 8 تيرابايت خلال معرض CES 2020 سانديسك تكشف عن هارديسك محمول بسعة 8 تيرابايت خلال معرض CES 2020

كشفت سانديسك SanDisk، الأمريكية لصناعة وحدات التخزين، عن هارديسك محمول بسعة 8 تيرابايت، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، المقام في لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 7 إلى 10 يناير الجاري.



ويعتبر الهارديسك الذي كشفت عنه سانديسك، وهو من نوع SSD الذي يعمل بلوحة إلكترونية دون قرص صلب دوار، هو الأكبر سعة من نوعه حتى الآن في العالم.



ويمتاز الهارديسك الجديد بصغر حجمه وسهولة حمله، إذ يمكن وضعه في الجيب، وهو يدعم بروتوكول النقل السريع SuperSpeed USB بسرعة تصل إلى 20 جيجابايت في الثانية.

قد يعجبك أيضا... loading...

وقالت سانديسك أن الهارديسك الجديد لا يزال نموذجا أوليا، لم يتحدد بعد تاريخ إنتاجه وطرحه عالميا، لكنها ستطرح في الأسواق ذاكرة فلاش محمولة فائقة الصغر بسعة 1 تيرابايت، والتي أطلقت عليها SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB، وذلك في وقت لاحق خلال العام الجاري.يذكر أن ذاكرة الفلاش المحمولة من سانديسك كانت أحد النماذج الأولية التي عرضتها الشركة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES في عام 2018، لذا يمكن القول بأن الهارديسك الجديد قد لا يُطرح في الأسواق قبل عام 2022.