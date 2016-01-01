كشفت سانديسك SanDisk، الأمريكية لصناعة وحدات التخزين، عن هارديسك محمول بسعة 8 تيرابايت، وذلك خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020، المقام في لاس فيجاس الأمريكية في الفترة من 7 إلى 10 يناير الجاري.
ويعتبر الهارديسك الذي كشفت عنه سانديسك، وهو من نوع SSD الذي يعمل بلوحة إلكترونية دون قرص صلب دوار، هو الأكبر سعة من نوعه حتى الآن في العالم.
ويمتاز الهارديسك الجديد بصغر حجمه وسهولة حمله، إذ يمكن وضعه في الجيب، وهو يدعم بروتوكول النقل السريع SuperSpeed USB بسرعة تصل إلى 20 جيجابايت في الثانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سانديسك تكشف عن هارديسك محمول بسعة 8 تيرابايت خلال معرض CES 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق