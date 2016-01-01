

CES 2020: نموذج جهاز ألعاب جديد من شركة ديل يحاكي نينتندو سويتش CES 2020: نموذج جهاز ألعاب جديد من شركة ديل يحاكي نينتندو سويتش

شركة ديل تكشف الستار عن نموذج جهاز ألعاب Concept UFO شبيه نينتندو سويتش لكن مع مواصفات مختلفة ضمن CES 2020.



استغلت شركة ديل تواجدها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2020 في لاس فيغاس الأمريكية، للحديث عن أحدث أجهزتها وأفكارها التقنية القادمة. كان من بين هذه الأفكار جهاز ألعاب جديد بحجم جهاز نينتندو سويتش تقريبًا مع تصميم يوحي ببعض التشابه كذلك، وهذا ضمن علامتها التجارية الموجهة لأجهزة الألعاب Alienware.



الشركة أطلقت على نموذج الجهاز الجديد اسم Concept UFO وهو يأتي مع شاشة بقياس 8 بوصات تقريبًا بدقة 1900×1200 بكسل.

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فيما يمتلك الجهاز وحدتي تحكم جانبيتين على غرار نينتندو سويتش يمكن ربطهما مع الجهاز أو فصلهما لتجربة العب عن بعد.تقول ديل أنها عملت بجهد لتطوير هذا الجهاز، وقد استثمرت آلاف الساعات من العمل لتطويره بشكل الحالي من خلال تجربة طريقة اللعب ووحدات التحكم وسلاستها لتقديم تجربة استخدام مميزة وتوفير الراحة للمستخدمين أثناء اللعب. سيعمل Concept UFO بحسب الشركة مع ألعاب الحاسوب التي يمكن لعبها على الأجهزة الأخرى، وهو أحد أسباب تطويرها الجهاز لتوفير تجربة مختلفة بكفاءة عالية للمستخدمين.سيأتي جهاز الألعاب من ديل مع معالجات إنتل الجيل العاشر وسيتمتع بوجود تقنيتي واي فاي وبلوتوث، بجانب وجود منافذ Thunderbolt.شركة ديل بدورها رفقة علامتها Alienware ستكون المنافس الجديد لنينتندو إن صح التعبير، بعيدًا عن سوني ومايكروسوفت.