تعرف على أحدث تكنولوجيات التلفزيونات بالعالم لسامسونج

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن أحدث تشكيلات من تلفزيونات MicroLED و QLED 8K وLifestyle وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020. وتتميز الطرازات الجديدة لشاشات العرض بأحجامها المختلفة وقدرات الارتقاء بجودة المحتوى إلى دقة 8K المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إضافة إلى تقنيات العرض المبتكرة وغيرها من الخصائص والتقنيات الجديدة التي طورتها سامسونج لإحداث ثورة في مفهوم التجربة الترفيهية المنزلية المتكاملة.



من جانبه صرح يونغ هي هان، رئيس قسم تقنيات العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات: "يعتمد المستهلكون في عصرنا الحالي على شاشات العرض للعمل وممارسة التمارين وحتى التسوق من المنزل. ومع استمرار تطور أنماط حياتنا، تشهد شاشات العرض هي الأخرى تطورات مستمرة لمواكبة متطلبات المستهلكين وتمكينهم من الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم بجودة عالية مع اتاحة المعلومات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. وفي إطار رؤيتنا الهادفة إلى تعزيز التجربة المرئية وتوفير "الشاشات في كل مكان"، يسرنا تقديم تجربة عرض أكثر ديناميكية واتصالًا في المنزل من خلال دمج الميزات التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية 8K في شاشات العرض التي طورناها".



وقال جريس دولان، نائب رئيس قسم الاتصالات التسويقية في شركة سامسونج للإلكترونيات أمريكا: "يتوقع المستهلكون اليوم أجهزة التلفزيون ذات القدرة على الانسجام بشكل كامل مع أنماط حياتهم الفردية، لذا تعمل سامسونج على إعادة صياغة الدور الذي تلعبه شاشات العرض في تقديم خدمات رقمية جديدة وخلق تصميمات جديدة تساهم في تحسين حياة المستهلكين حول العالم".

شاشات العرض MicroLED تقود سوق الترفيه المنزليطرحت سامسونج شاشات العرض المنزلية بتقنية MicroLED والتي تجمع بين تقنية عرض حديثة من الجيل القادم وقدرات تخصيص غير مسبوقة. وأصبح المستهلكون الآن قادرين على الاستمتاع بتجربة الميزات الجديدة التي طورتها فرق التصميم والهندسة والابتكار في سامسونج لإعادة تعريف تجربة المشاهدة التلفزيونة.بفضل مقاسات العرض 75 و88 و93 و110 بوصة، تُعد طرازات MicroLED مناسبة لمجموعة متنوعة من المنازل وأنماط الحياة المختلفة. ويقدم طرازا MicroLED الجديدين مقاسات 88 و150 بوصة تصميمات نحيفة جدًا، تزيل فعليًا جميع الجوانب الأربعة للإطارات للحصول على حواف تمتزج مباشرةً مع أي جدار. ويمكن للمستهلكين أيضًا توصيل مجموعة من لوحات MicroLED معًا لإنشاء مجموعات من شاشات العرض الضخمة وتكييف تلفزيونهم حسب حاجة مساحتهم المنزلية الخاصة.وتوفر شاشات عرض MicroLED جودة صور هي الأفضل في فئتها، حيث تقدم صورًا أكثر عمقًا مع دقة أفضل ومستوى وضوح أعلى بالإضافة إلى مستوى سطوع يصل إلى 5000 وحدة اضاءة (شمعة). كما أنها تعزز قدرات ترقية جودة المحتوى المستندة إلى تقنية "التعلم العميق" لتقديم محتوى عالي الجودة بغض النظر عن المصدر، مما يتيح للمستهلكين الاستمتاع بتجربة مشاهدة تلفزيونية غامرة في منازلهم.تشكيلة موسعة من تلفزيونات QKED 8K مع تصميم متميز ومعالج نقطي بدقة 8K وتقنية الذكاء الاصطناعييُعد تلفزيون Q950TS QLED 8K الرائد من سامسونج أول تلفزيون بدقة 8K على مستوى القطاع يجمع بين عامل الشكل المذهل والنحيف للغاية وجودة صورة رائعة بدقة 8K مع صوت محيطي مميز. بالإضافة إلى ذلك، يأتي تلفاز Q950TS مدعومًا بـ "شاشة إنفينيتي"، التى تصل نسبتها الى 99% من هيكل التلفزيون لخلق تجربة مشاهدة غير مسبوقة.وبفضل دقة 8K المذهلة، يوفر تلفاز Q950TS أفضل جودة صورLCD في السوق، وتم تزويد الشاشة بمعالج نقطي بتقنية الذكاء الاصطناعي AI Quantum Processor 8K، الذي يضم قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة لترقية وتطوير المحتوى من خلال تقنية "التعلم العميق" والتي يمكنها ترقية جودة المحتوى إلى دقة 8K تلقائيًا وفقًا لمعطيات المادة المعروضة. وتعمل خاصية Adaptive Picture، على تحسين الشاشة وفقًا للظروف المحيطة والصور الفردية. كما يساعد معالج AI Quantum Processor - وهو القوة الكامنة وراء الشاشة الرئيسية - على تشغيل نظام المنزل الذكي المفتوح Tizen من سامسونج ، مما يمكّن المستخدمين من تجربة كل شيء بدءًا من جودة الصور المحسّنة إلى سهولة الاستخدام و باقي الوظائف المنزلية الأخرى المتصلة.وبالإضافة إلى دعمها جودة الصورة والتحسينات على مستوى التصميم في مجموعة QLED 8K، تستمر منظومة 8K في التوسع لتوفير قدرات تشغيل سلسة لمحتوى 8K لمحتوى منصات مثل "يوتيوب". ويتيح اعتماد برنامج الترميز AV1 معدلات ضغط أفضل، بالاضافة الى دعم تقنيةHDR10+ وأبعاد الصورة وتحسين مستوى السطوع ونسبة التباين.وإلى جانب تعزيز جودة الصورة، يأتي التلفاز مع ميزات الصوت الفائق مثل QLED 8K - Q-Symphony، وصوت تعقب الأشياء (OTS)، ومضخم الصوت النشط. وتساعد هذه الميزات في تعزيز جودة الصوت للحصول على تجربة سمعية غامرة من خلال توفير صوت ديناميكي ذي أبعاد متعددة تتوافق مع تجارب مشاهدة الشاشة الكبيرة. وعند إقرانها بمكبر الصوت HQ-Q800T الحائز على جائزة أفضل ابتكار، تتوافق مكبرات صوت التلفزيون مع مكبرات الصوت المنفصلة لتكون بمثابة قناة صوت إضافية توفر تجربة صوت مميزة وأكثر ديناميكية.تلفزيون The Sero العصري يعزز إمكانات شاشات العرض في السوق العالميةتعمل سامسونج أيضًا على تطوير مجموعة من أجهزة التلفزيون العصرية التي تتناسب مع أنماط الحياة المختلفة من خلال تشكيلة موسعة من أجهزة تلفزيون The Sero. يتميز تلفزيون The Sero الذي يعني "عمودي" باللغة الكورية ، بالقدرة على التكيف وفقًا للاتجاهات الأفقية والرأسية - تمامًا مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي. وبعد إطلاقه الأولي في كوريا الجنوبية العام الماضي، من المقرر أن توفر شركة سامسونج هذا الجهاز في العديد من الأسواق العالمية في عام 2020.تتصل تقنية العرض في تلفزيون The Sero بشكل سلس بأجهزة المستخدمين المحمولة لعرض المحتوى بشكل سلس وطبيعي لعرض المحتوى الافقي التقليدي، وكذلك المحتويات المنسقة رأسيًا المصممة للأجهزة المحمولة. ويمكن للمستهلكين الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المحتوى - بما في ذلك الوسائط الاجتماعية وفيديوهات يوتيوب ومقاطع الفيديو الشخصية الأخرى - في أي اتجاه عرض على هواتفهم المحمولة.ونظرًا لتصميمه للمستهلكين من جيل الألفية والأجيال الأكثر معرفة بالتكنولوجيا، يتميز تلفاز The Sero بتصميم عصري متميز في أي مكان، كما يضم مجموعة من ميزات العرض المختلفة عندما لا يكون قيد الاستخدام. ويجمع The Sero ، الحائز على جائزة أفضل ابتكار في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، بين الوظائف المتطورة لشاشات العرض من سامسونج عالية المستوى مع توفير طريقة جديدة لتكنولوجيا الترفيه المنزلي التي تلبي احتياجات وعادات مشاهدي المحتوى أثناء التنقل عبر الهاتف المحمول.