

اتفاقيّة Apple مع Imagination Technologies ربما تتمحور حول تقنية “تتبع الأشعة” اتفاقيّة Apple مع Imagination Technologies ربما تتمحور حول تقنية “تتبع الأشعة”

كُنّا قد نقلنا إليكم خبرًا يُفيد إلى أن شركة Apple قد وقعت اتفاقية جديدة مع Imagination Technologies البريطانية تُتيح لها استخدام عدد من الملكيات الفكرية لهذه الشركة، الاتفاقية بين الشركتين ظلّت غامضة دون تفاصيل سوى أنها شراكة لسنوات عديدة قادمة.



بالنظر إلى أنّ Apple قد تخلت عن شركة Imagination Technologies في الماضي، بدت الصفقة غريبة، إلا أن ما يُفسر هذا التحالف قد يكون امتلاك شركة Imagination Technologies لحقوق تقنية “تتبع الأشعة” أو Ray-Tracing للحوسبة الرسومية، و التي تختص بتتبع مسار الضوء و كيف ينعكس أو يخترق الأسطح في بيئة الرسوم ثلاثية الأبعاد، هذه التقنية دفعت بها شركة Nvidia بصورة كبيرة للغاية مع بطاقاتها الرسوميّة الأخيرة بمعمارية Turing.



إن كان هذا صحيحًاً، فهو رُبما يُشير إلى أن Apple تُخطط لاستخدام تقنية “تتبع الأشعة” في الرقاقات الرسومية المستقبلية من الشركة، خاصة و أنّ تقنية Imagination Technologies مُصممة خصيصًا لتعمل بكفاءة عالية حتى مع الرقاقات المُدمجة SoC.