

كورس مجاني لاحتراف البرمجة بلغة "جافا" من موقع ليندا كورس مجاني لاحتراف البرمجة بلغة "جافا" من موقع ليندا

يتضمن المسار التدريبي لاحتراف البرمجة بلغةhref="/tags/156967-%D9%84%D8%BA%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%81%D8%A7">لغة جافا 15 كورس، من البداية إلى الاحتراف



إذا كنت تريد الدخول إلى عالم البرمجة وتطوير تطبيقات أندرويد Android وتطبيقات الويب Web Applications، فإليك مسار تدريبي كامل ومجاني لاحتراف البرمجة بلغة جافا Java من موقع الكورسات الأشهر عالميا “ليندا دوت كوم” (Lynda.com).



ويتضمن المسار التدريبي لاحتراف البرمجة بلغة جافا 15 كورس، تبدأ من أساسيات البرمجة بلغة جافا حتى احترافها تماما، ويمكن مطالعة المسار التدريبي عبر هذا الرابط.

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وتشتهر شركة ليندا (Lynda) عالميا في مجال التعليم عبر الإنترنت، وهي تقدم مسارات تدريبية وكورسات أونلاين في جميع المجالات، حتى أنه يندر ألا تجد دورة تقنية لا تتناولها ليندا بالشرح، عبر مجموعة متميزة من الخبراء والمدربين، وقد استحوذت شبكة “لينكد إن” (LinkedIn) على شركة ليندا في أبريل 2015، في صفقة بلغت 1,5 مليار دولار.لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *كورس مجاني لاحتراف البرمجة بلغة “جافا” من موقع ليندااشحن وجدد الباقة وتابع استهلاكك.. دليلك الكامل لأكواد شركات المحمول في 2020فيفو تعد بانطلاقة قوية وتوسع كبير في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا مع العام الجديدبهذا تكون الشركة قد ألغت باقة 15 جنيه السابقة لتبدأ الباقات من الباقة الأساسية...