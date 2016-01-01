

رواتب تصل إلى 234 ألف دولار.. تعرف على الشركات الأكثر دفعا لمهندسي السوفت وير رواتب تصل إلى 234 ألف دولار.. تعرف على الشركات الأكثر دفعا لمهندسي السوفت وير

أصبحت الشركات التكنولوجية العملاقة مثل الشركات متعددة الجنسيات تعتمد بشكل أكبر من قبل على مهندسى السوفت الوير الذين يقومون بتصنيع أو تطوير تطبيقات الهواتف أو المواقع الإلكترونية أو تطوير الأنظمة الهندسية أو في مجالات IT أو تكنولوجيا المعلومات.



وأصبحت هذه الشركات ترصد رواتب كبيرة جدا لمهندسي السوفت وير سواء الموجودين بالفعل في شركاتها أو المتقدمين للعمل بها.



وكشف موقع ZDNet أن شركات مثل فيسبوك و أوراكل و أمازون و ليفت (Lyft) أصبحت تدفع رواتب كبيرة للغاية لمهندسيها، وفي الغالب يعتبر دفع الشركات لرواتب كبيرة لموظفيها يعتمد على الخبرة ولكن أصبحت هذه الشركات تدفع رواتب كبيرة حتى للمهندسين الصغار أو حديثى التخرج.

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تتراوح مرتبات المهندسين حديثى التخرج الذين لديهم سنتين من الخبرة إلى حوالى 175 ألف و 234 ألف دولار سنويا، وتعتبر شركة Lyft هى أكثر الشركات التى تقوم بدفع رواتب لمهندسيها.ووفقا للتقرير السنوى ل Levels.fyi لرواتب مهندسي السوفت وير فإن شركة Lyft تأتى في المقدمة ب 234 ألف دولار سنويا ثم شركة Stripe ب 223 ألف دولار و airbnb ب 207 ألف دولار و Linked in ب 192 ألف دولار ثم شركة ORACLE ب 175 ألف دولار سنويا.