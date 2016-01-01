أصبحت الشركات التكنولوجية العملاقة مثل الشركات متعددة الجنسيات تعتمد بشكل أكبر من قبل على مهندسى السوفت الوير الذين يقومون بتصنيع أو تطوير تطبيقات الهواتف أو المواقع الإلكترونية أو تطوير الأنظمة الهندسية أو في مجالات IT أو تكنولوجيا المعلومات.
وأصبحت هذه الشركات ترصد رواتب كبيرة جدا لمهندسي السوفت وير سواء الموجودين بالفعل في شركاتها أو المتقدمين للعمل بها.
وكشف موقع ZDNet أن شركات مثل فيسبوك و أوراكل و أمازون و ليفت (Lyft) أصبحت تدفع رواتب كبيرة للغاية لمهندسيها، وفي الغالب يعتبر دفع الشركات لرواتب كبيرة لموظفيها يعتمد على الخبرة ولكن أصبحت هذه الشركات تدفع رواتب كبيرة حتى للمهندسين الصغار أو حديثى التخرج.
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التعليقات على رواتب تصل إلى 234 ألف دولار.. تعرف على الشركات الأكثر دفعا لمهندسي السوفت وير
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