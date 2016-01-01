بجودة 4K وتستطيع الربط بين 4 شاشات.. Dell تطلق شاشتين بإمكانات هائلة

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صورة الخبر: بجودة 4K وتستطيع الربط بين 4 شاشات.. Dell تطلق شاشتين بإمكانات هائلة
بجودة 4K وتستطيع الربط بين 4 شاشات.. Dell تطلق شاشتين بإمكانات هائلة

ذكر موقع Tech Radar أن شركة Dell قامت بتحديث شاشات حاسباتها وأطلقت شاشتين حديثتين تتمتعان بقدرات فائقة لمساعدة مستخدمى الحاسبات في انتاج المزيد من الأعمال الإبداعية.

وشاشة حاسب ديل الجديدة U4320Q تتمتع بجودة 4K وتمنح مستخدمى الحواسب في توسيع مجالاتهم الإبداعية حيث تعمل الشاشة على الربط والوصول حتى 4 حاسبات كما تعمل على إظهار المحتوى الخاص بالشاشة الأربعة في وقت متزامن.

وستساعد الشاشات الجديدة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد والهندسة التى تتطلب عدة شاشات في وقت واحد و بجودة فائقة الدقة والنقاء.

وتحتوى الشاشة على وصلة USB قادرة على توصيل الكهرباء حتى 90 وات بالإضافة إلى 42.5 بوصة .

وتعد الشاشة الثانية التى أطلقتها ديل هي C8621QT وهى أيضا بجودة 4K ولكن بحجم أكبر يصل ل 85.6 بوصة، وتتميزالشاشة أنها تعمل باللمس وسيتم إطلاق هذه الشاشة في الأسواق في شهر أبريل القادم، وتعتبر الشاشات التى أطلقتها ديل لخدمة المجالات العلمية ولمساعدة الشركات على التطوير والمزيد من الإبداع.

المصدر: صدى البلد

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