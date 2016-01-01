ذكر موقع Tech Radar أن شركة Dell قامت بتحديث شاشات حاسباتها وأطلقت شاشتين حديثتين تتمتعان بقدرات فائقة لمساعدة مستخدمى الحاسبات في انتاج المزيد من الأعمال الإبداعية.
وشاشة حاسب ديل الجديدة U4320Q تتمتع بجودة 4K وتمنح مستخدمى الحواسب في توسيع مجالاتهم الإبداعية حيث تعمل الشاشة على الربط والوصول حتى 4 حاسبات كما تعمل على إظهار المحتوى الخاص بالشاشة الأربعة في وقت متزامن.
وستساعد الشاشات الجديدة المتخصصين في مجالات المالية والاقتصاد والهندسة التى تتطلب عدة شاشات في وقت واحد و بجودة فائقة الدقة والنقاء.
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التعليقات على بجودة 4K وتستطيع الربط بين 4 شاشات.. Dell تطلق شاشتين بإمكانات هائلة
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