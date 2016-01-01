

WhatsApp يوقف الدعم عن الأجهزة القديمة WhatsApp يوقف الدعم عن الأجهزة القديمة

يبدو أن whatsapp سيقوم بإيقاف الدعم بشكل رسمي عن جميع الأجهزة القديمة من نظامي الأندرويد و IOS وهذا جاء في أحدث إعلان جاء من المنصة عبر تحديث لصفحة الدعم الرسمية الخاصة بها.





وبحسب هذا التحديث فإن منصة Whatsapp ستقوم بإيقاف الدعم بشكل كامل عن الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل أقل أو قبل Android 4.0.3 أو IOS 9، وإن كان جهازك الشخصي يستخدم نظام أقدم من هذه الأنظمة فأعتقد بأنه حان الوقت لشراء هاتف جديد حيث أن هاتفك القديم هذا سيخسر دعم Whatsapp.



في الفترة الماضية تمكنت Facebook من شراء منصة واتس آب بشكل كامل وتوفير الدعم الكامل لها ومؤخراً أصبحت تعلنها في كل مرة تفتح البرنامج حيث ترى أمامك رسالة تخبرك بأن Whatsapp By Facebook وهو سلسلة من الإستحواذات التي قامت بها الـ Facebook مؤخراً والتي تضمنت Instgram أيضاً.

قد يعجبك أيضا... loading...

في الفترة الماضية أصبحت منصة واتس آب واحدة من أكثر منصات التواصل الإجتماعي إستخداماً وزاد إستخدامها مع مختلف المنصات والأعمال والأشخاص وتوسعت المنصة أكثر عن طريق إطلاق خدمة whats-app Bushiness بشكل رسمي لتسمح للأعمال المختلفة بإستخدامها بشكل إحترافي لتسويق منتجاتها.ومادمنا في نفس الحديث فإن المنصة أيضا ستتوقف عن دعم هواتف Windows Phone بدايةً من 31 ديسمبر أي من غداً