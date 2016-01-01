دراسات وتقارير إيرادات TikTok تحلق عاليًا بأكثر من 300% في الربع الرابع من 2019

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دراسات وتقارير إيرادات TikTok تحلق عاليًا بأكثر من 300% في الربع الرابع من 2019

شهد تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الشهير (تيك توك) TikTok ارتفاعًا بلغت نسبته 310% على أساس سنوي في إيرادات المشتريات الداخلية، وذلك بحسب (آبتوبيا) Apptopia، الشركة الناشئة التي تتعقب إيرادات واستخدامات التطبيقات المحمولة.

وبحسب شركة (آبتوبيا)، فإن إيرادات تطبيق تيك توك الداخلية بلغت 50 مليون دولار أمريكي. ومع أن النمو السنوي الذي حققه التطبيق كان مرتفعًا، إلا أن المثير للاهتمام كان مدى الزيادة خلال ربع واحد فقط، إذ ارتفعت الإيرادات من نحو 20 مليون دولار في الربع الثالث، إلى 50 مليون دولار في الربع الرابع من 2019.

وبالإضافة إلى بيانات شركة (آبتوبيا)، نقل موقع (تك كرنش) TechCrunch عن شركة (سنسور تاور) SensorTower، وهي شركة أخرى تختص في رصد التطبيقات المحمولة، أن النمو الذي شهده تطبيق تيك توك كان أكثر بكثير.

وبحسب الشركة، فإن إيرادات المشتريات في التطبيق بلغت 87 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من 2019، وذلك في جميع الأسواق، وعبر نظامي أندرويد وآي أو إس، باستثناء الصين. وبالنظر إلى أرقام (سنسور تاور)، فإن إيرادات التطبيق السنوية ارتفعت بنسبة 521%.

يُشار إلى أن شركة (بايت دانس) ByteDance الصينية هي المالكة لتطبيق تيك توك وتقدر قيمتها بنحو 70 مليار دولار أمريكية. وكانت قد أطلقت تطبيق مشاركة الفيديو القصير كنسخة مطورة من تطبيق سابق هو Musical.ly، الذي استحوذت عليه أواخر عام 2017.

يُشار إلى أن تطبيق تيك توك حظي خلال العامين الماضيين بشعبية هائلة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي أصبحت تخشى من هذا الصعود، فقررت الحكومة الأمريكية في بعض المجالات حظر التطبيق خوفًا على أمن العاملين فيها من الحكومة الصينية، خاصةً الجيش الأمريكي.

المصدر: اخبار التقنيه

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