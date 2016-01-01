شهد تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة الشهير (تيك توك) TikTok ارتفاعًا بلغت نسبته 310% على أساس سنوي في إيرادات المشتريات الداخلية، وذلك بحسب (آبتوبيا) Apptopia، الشركة الناشئة التي تتعقب إيرادات واستخدامات التطبيقات المحمولة.
وبحسب شركة (آبتوبيا)، فإن إيرادات تطبيق تيك توك الداخلية بلغت 50 مليون دولار أمريكي. ومع أن النمو السنوي الذي حققه التطبيق كان مرتفعًا، إلا أن المثير للاهتمام كان مدى الزيادة خلال ربع واحد فقط، إذ ارتفعت الإيرادات من نحو 20 مليون دولار في الربع الثالث، إلى 50 مليون دولار في الربع الرابع من 2019.
وبالإضافة إلى بيانات شركة (آبتوبيا)، نقل موقع (تك كرنش) TechCrunch عن شركة (سنسور تاور) SensorTower، وهي شركة أخرى تختص في رصد التطبيقات المحمولة، أن النمو الذي شهده تطبيق تيك توك كان أكثر بكثير.
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التعليقات على دراسات وتقارير إيرادات TikTok تحلق عاليًا بأكثر من 300% في الربع الرابع من 2019
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