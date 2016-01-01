سامسونج تتفوق على جوجل بهذه الخطوة

ذكر موقع Android Police أن شركة سامسونج قد أطلقت نسخة السوفت وير (N970FXXS1BSLD) الخاصة بالثغرات الأمنية ليناير 2020 أو "security patch" على أجهزتها.
وأصدرت سامسونج نسخة حديثة من security patch لشهر يناير2020 أمس، وهى خطوة كبيرة بالنسبة لشركة سامسونج حيث قامت بالتفوق على شركة جوجل التى لا زالت تعانى بسبب عدم إصدار أى نسخ ل security patch على هواتف Pixel حتى الآن.
ويعتبر آخر تحديث أطلقته جوجل على هواتف Pixel كان في شهر نوفمبر الماضى، وصرحت شركة جوجل أنها ستطلق تحديثات لهواتفها في الفترة المقبلة.
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