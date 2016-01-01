سامسونج تتفوق على جوجل بهذه الخطوة

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سامسونج تتفوق على جوجل بهذه الخطوة

ذكر موقع Android Police أن شركة سامسونج قد أطلقت نسخة السوفت وير (N970FXXS1BSLD) الخاصة بالثغرات الأمنية ليناير 2020 أو "security patch" على أجهزتها.

وأصدرت سامسونج نسخة حديثة من security patch لشهر يناير2020 أمس، وهى خطوة كبيرة بالنسبة لشركة سامسونج حيث قامت بالتفوق على شركة جوجل التى لا زالت تعانى بسبب عدم إصدار أى نسخ ل security patch على هواتف Pixel حتى الآن.

ويعتبر آخر تحديث أطلقته جوجل على هواتف Pixel كان في شهر نوفمبر الماضى، وصرحت شركة جوجل أنها ستطلق تحديثات لهواتفها في الفترة المقبلة.

وتحديثات security patch تعمل على إصلاح الثغرات والخلل الموجود في التحديثات السابقة، وتمنع كذلك المقرصنين من الدخول إلى الأجهزة حتى عن طريق استخدام طرق متعددة ومختلفة لاختراق الهواتف أو الدخول عليها.

وكان قد تم اكتشاف 21 ثغرة أمنية على هواتف مختلفة من جالاكسي، من ضمنها 3 ثغرات تم تصنيفها باعتبارها على درجة عالية من الخطورة.

المصدر: صدى البلد

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