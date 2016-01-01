

آسوس تطور أحد أفضل هواتف الألعاب في العالم! آسوس تطور أحد أفضل هواتف الألعاب في العالم!

ذكر موقع gsmarena المتخصص بشؤون التقنية أن شركة آسوس تنوي تعديل هواتف ROG Phone، المصنفة من بين أفضل هواتف الألعاب الذكية وأكثرها تطورا.



وتبعا للموقع فإن الجيل الجديد من ROG Phone سيحصل على معالج Snapdragon 855+، ما يعد أقوى معالج موجود للهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، ما سيمنحه قدرة فائقة على معالجة البيانات والتعامل مع الصور والفيديوهات.



كما سيدعم الجيل الجديد من هذه الهواتف خاصية الشحن السريع للبطارية، وشبكات 4G LTE، و Wi-Fi، وستصل سرعة تحميل البيانات فيه إلى 1 غيغابايت في الثانية.

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أما فيما يتعلق بهواتف ROG Phone الحالية فهي تعتبر من بين أفضل هواتف الألعاب حاليا، وتملك هيكلا متينا مصنوعا من المعدن والزجاج، وشاشة AMOLED بمقاس 6 بوصات ومعالج Quаlcomm Snаpdragon 845 ثماني النوى، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.ومن أكثر ما يميز هذه الأجهزة الملحقات الخارجية، والتي منها مروحة تبريد صغيرة تثبت على الواجهة الخلفية، تمنع ارتفاع درجة حرارته أثناء التشغيل، وقبضات جانبية للتحكم بالألعاب.