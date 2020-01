اشاعة: سونى لن تصدر الكثير من الحصريات الكبيرة مع اطلاق PlayStation 5 اشاعة: سونى لن تصدر الكثير من الحصريات الكبيرة مع اطلاق PlayStation 5

الجيل الجديد واشاعاته الجميلة بدأت فى الظهور وهناك مايكروسوفت التى اعلنت عن اسم الجهاز وشكله XBOX Series X مع وجود حصرية كبيرة جاهزة وقت الاطلاق وهى Halo Infinite وغيرها من الذى لم يتم اعلانه بعد والأن لدينا اشاعة عن سونى وحصرياتها والتى لا تبدو مبشرة.



الاشاعة الجديدة مصدرها صحفى روسى لديه قدر من المصداقية لانه سرب مؤخراً اصدار Death Stranding على PC أيضاً سرب اعلان Hellblade 2 ولكن لديه اشاعة جديدة عن وضع حصريات PlayStation 5 مع الاطلاق.



الصحفى الروسى لديه ما يجعله يعتقد ان سونى لن توفر عدد من الحصريات الكبيرة وقت الاطلاق وستكتفى بعدد قليل جداً لأنها ستعمد الى استراتيجية مختلفة فى اصدار الحصريات مع تزايد عدد مستخدمى PS5.

حتى الأن تم اعلان لعبة حصرية بعنوان GodFall من تطوير استديو خارجى وستصدر أيضاً على PC مع اشاعة اصدار ريميك للعبة Demon’s Souls أيضاً اشاعات عن SOCOM لكن هناك بعض الألعاب التى يتم تطويرها منذ فترة كلعبة Horizon فى جزءها الثانى أيضاً God of War فى جزءها الثانى أيضاً فهل تنتظر سونى مزيداً من الوقت قبل اصدارهم؟!هناك فكرة اخرى وهى اعتماد سونى على اصدار نسخ محسنة من الألعاب الصدارة حديثاً وحصريات PS4 بشكل عام واهمها ما سيصدر خلال العام 2020 وهم لعبتى The Last of Us Part 2 و Ghost of Tsushima.الصحفى الروسى يرى ان مايكروسوفت سيكون لديها تفوق من حيث عدد الحصريات فى البداية حيث ستصل الى 16 حصرية منهم حصريات كبيرة على عكس سونى التى ستتواجد فى البداية بتشكيلة ضعيفة نوعاً ما.على أية حال اذا كنت تريد الاطلاع على المزيد من الصحفى الروسى فالفيديو تجده بالأسفل.