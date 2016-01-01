

بخطوات بسيطة.. كيفية تعديل الصور باستخدام تطبيق Google photos بخطوات بسيطة.. كيفية تعديل الصور باستخدام تطبيق Google photos

يعاني بعض الأشخاص مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر، من مشكلة في العثور على صور جديدة كل يوم ومشاركاتها، حيث يكون أمام خيارين أما إلتقاط صور جديدة وهو ما يلزمه بعض التجهيزات، أو تعديل الصور المتاحة على هاتفه الذكي.



وقد ازداد الأمر صعوبة مع وجود مئات من تطبيقات الطرف الثالث، المدفوعة والمجانية المخصصة لتعديل الصور على هواتف أندرويد، والتي لا يمكن لأي شخص تعديل صوره بها، ولكن إذا كنت لا ترغب فى تثبيت أى تطبيق جديد، يمكنك الاعتماد على أبرز خدمات الصور التابعة لشركة جوجل، وهو تطبيق Google photos حيث يحتوى على ميزة داخل التطبيق لتعديل الصور، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمرء أن يضيف الفلاتر، لقطع الصور.



ووفقًا لما ذكره موقع "gadgetsnow" الهندي، نظرًا لأن تطبيق Google photos متاح لكل من أجهزة Android وiOS، يمكن استخدام هذه الأداة من قِبل الجميع، لذا يمكنك تعديل صورك من خلال اتباع الخطوات التالية:

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1. قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Google photos.2. قم بتشغيل التطبيق وافتح الصورة التى تريد تحريرها.3. اضغط على أيقونة التحرير "Edit" (بجوار أيقونة المشاركة).4. بمجرد بدء التحرير، ستظهر أدناه لوحة بها أيقونة فلتر "filter"/ تدوير "rotate"/ اقتصاص "crop".5. إذا كنت ترغب فى إضافة فلتر أو ضبط الصورة، فاضغط فوق أيقونة Photo Filters.6. يمكنك الضغط على الفلتر الذي تريده لاستخدامه.7. يمكنك أيضًا تغيير الإضاءة أو اللون أو إضافة تأثيرات يدويا، للقيام بذلك، اضغط على أيقونة تعديل مرة أخرى، كما يمكنك أيضًا الضغط فوق السهم لأسفل لمزيد من الخيارات.8. لقص الصورة أو تدويرها، اضغط فوق رمز قص وتدوير.9. يمكنك أيضا إضافة نص يسلط الضوء على صورك، وللقيام بذلك، اضغط على أيقونة وضع العلامات، واختر القلم وأضف ما تود كتابته.