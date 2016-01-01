يعاني بعض الأشخاص مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر، من مشكلة في العثور على صور جديدة كل يوم ومشاركاتها، حيث يكون أمام خيارين أما إلتقاط صور جديدة وهو ما يلزمه بعض التجهيزات، أو تعديل الصور المتاحة على هاتفه الذكي.
وقد ازداد الأمر صعوبة مع وجود مئات من تطبيقات الطرف الثالث، المدفوعة والمجانية المخصصة لتعديل الصور على هواتف أندرويد، والتي لا يمكن لأي شخص تعديل صوره بها، ولكن إذا كنت لا ترغب فى تثبيت أى تطبيق جديد، يمكنك الاعتماد على أبرز خدمات الصور التابعة لشركة جوجل، وهو تطبيق Google photos حيث يحتوى على ميزة داخل التطبيق لتعديل الصور، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمرء أن يضيف الفلاتر، لقطع الصور.
ووفقًا لما ذكره موقع "gadgetsnow" الهندي، نظرًا لأن تطبيق Google photos متاح لكل من أجهزة Android وiOS، يمكن استخدام هذه الأداة من قِبل الجميع، لذا يمكنك تعديل صورك من خلال اتباع الخطوات التالية:
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التعليقات على بخطوات بسيطة.. كيفية تعديل الصور باستخدام تطبيق Google photos
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