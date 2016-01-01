

لمقبرة جوجل.. هذه الخدمات ستختفي في 2020 لمقبرة جوجل.. هذه الخدمات ستختفي في 2020

تعمل شركة جوجل الأمريكية، بشكل مستمر على تطوير التطبيقات والخدمات المملوكة لها مع مرور الوقت، بهدف تحسين تجربة المستخدم والحفاظ على الصدارة بين منافسيها في عالم التكنولوجيا، ولكن بعض خدماتها تتوقف بشكل نهائى، لاستبدالها بأخرى أكثر تطورا أو لأن أقبال المستخدمين عليها لما يكن كمان تتوقعه الشركة.



وبحسب ما ذكرته مجلة "forbes" الأمريكية، إن من المقرر أن تقوم شركة جوجل بإغلاق العديد من خدماتها في عام 2020، والتي من بينها تطبيق "Hire" وهو منصة للتراسل والتواصل، والذي سيتم إيقافه في شهر يونيو القادم، وذلك بهدف تدشين تطبيق جديد أكثر تطورا.



1. خدمة Google Hangouts (تاريخ الإغلاق يونيو 2020):

لا يزال تطبيق الاتصالات Hangouts من جوجل قيد التشغيل، على الرغم من الخطة التي أعلنتها الشركة في عام 2017 للتخلص التدريجي من التطبيق القديم، حيث تأمل الشركة في نقل مستخدمي G Suite Hangouts الحاليين إلى تطبيق جديد يعرف باسم "Hangouts Chat and Meet"، وذلك بحلول شهر يونيو 2020، بعدما تأخر الإطلاق مدة طويلة.

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2. خدمة الطباعة Google Cloud Print (تاريخ الإغلاق 31 ديسمبر 2020):قالت جوجل إن خدمتها "جوجل كلاود برينت" والتى تتيح الطباعة عن بعد لن يتم دعمها اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، حيث حثت الشركة مستخدمي الأداة على البحث عن بدائل قبل حلول هذا التاريخ، مثل الطباعة الأصلية لنظام التشغيل Chrome أو الاستفادة من بعض التطبيقات المختصة فى الطباعة، وتتيح الخدمة التي أطلقتها الشركة فى عام 2010، للمستخدمين الطباعة خدمة الطباعة عن بعد وتخزين الوثائق سحابيا على خوادم جوجل.3. خدمة Google Hire (تاريخ الإغلاق سبتمبر 2020):سيتم إيقاف تشغيل خدمة Google Hire، وهي أداة توظيف من تطبيقات G Suite مصممة للشركات الأصغر والمتوسطة الحجم، ومن المقرر إغلاقها في 1 سبتمبر 2020، حيث ظلت الأداة موجودة منذ عامين، وعلى الرغم من أن جوجل لم تقدم أي معلومات حول سبب قرارها بإغلاق الخدمة.4. خدمة Fabric (تاريخ الإغلاق31 مارس 2020):وتتجه جوجل إلى إغلاق منصة تطوير التطبيقات الذكية "فابريك" فى مارس 2020، حيث كان من المقرر إغلاقه في نهاية 2019، وقد استحوذت شركة جوجل على منصة Fabric من الشركة المالكة لموقع تويتر Twitter في عام 2017، ودمجت منذ ذلك الحين أدوات تطوير تطبيقات Fabric في Firebase، وهي أداة سحابة أخرى لقاعدة البيانات حصلت عليها جوجل في عام 2014.الجدير بالذكر أن شركة جوجل قررت إغلاق خدمة AngularJS في العام القادم 2021، وهو إطار عمل تطبيقات ويب مفتوح المصدر محفوظ لجوجل ومجتمع من المطورين الأفراد والشركات، أنشىء لمعالجة العديد من التحديات التي يواجهها تطوير تطبيقات الصفحة ، والذي تم إصداراه لأول مرة منذ تسع سنوات في 20 أكتوبر 2010.