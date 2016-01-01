

تقنية ثورية في انتظار مستخدمي ماك بوك تقنية ثورية في انتظار مستخدمي ماك بوك

حصلت شركة أبل على حقوق براءة اختراع جديدة لأجهزة ماك تتعلق بنظام صوتي محيطي ثلاثي الأبعاد يجلب الواقع المعزز لأجهزة ماك بوك، من خلال دمج مكبرات صوت تعتمد على إلغاء الضوضاء لسماع أصوات ثلاثية الأبعاد قادم مواقع مختلفة من الغرفة، حسب ما ورد في موقع 9 تو 5 ماك المعني بأخبار التكنولوجيا وخصوصاً أبل.

ووفقاً للموقع، فإن هذه التقنية والتي تُسمى "النظام الصوتي الافتراضي"، حسب ملف براءة الاختراع، قد تكون أكثر من مجرد نظام صوت مطور ويمكن أن تكون مفيدة لتطبيقات وألعاب الواقع المعزز وغيرها.

وتمنح هذه التقنية الثورية مستخدمي ماك بوك الشعور بأنهم يعيشون في قلب الأحداث الخاصة عند مشاهدة فيلم مثلاً أو ممارسة لعبة فيديو أو مشاهدة فيديو، ما يزيد الشعور بالتواجد داخل ما يشاهده المستخدم، وتعتمد التقنية إلى موجات الصوت المتداخلة التي تستقبلها الأذن من القنوات اليمنى واليسرى لمبكرات الصوت.