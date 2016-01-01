

آبل تعتزم إطلاق حاسوب Mac موجه للاعبين في العام 2020، وفقا لإشاعة جديدة آبل تعتزم إطلاق حاسوب Mac موجه للاعبين في العام 2020، وفقا لإشاعة جديدة

في الوقت الراهن، تُهيمن الحواسيب تمامًا وبشكل كامل على مشهد الألعاب الإلكترونية. على الرغم من وجود ألعاب Mac بالتأكيد، فهناك العديد من اللاعبين الذين يختارون الحواسيب الشخصية على حساب حواسيب Mac عندما يتعلق الأمر بالألعاب بسبب السعر وسهولة الترقية.



الآن، وفقا لشائعات غريبة إلى حد ما من Patently Apple نقلاً عن مصادر من تايوان، فيبدو أن شركة آبل تتطلع على ما يبدو للدخول إلى قطاع حواسيب الألعاب من خلال إطلاق حاسوب Mac موجه في الأساس للاعبين في العام 2020. وفي الوقت الراهن، تُعتبر حواسيب iMac و MacBook Pro قادرة على تشغيل الألعاب إلى حد ما.



ومع ذلك، عندما تلقي نظرة سريعة على إختبارات الأداء سيظهر لك أنها ليست بالضرورة الأفضل والأقوى عندما يتعلق الأمر بالألعاب، ويبدو أن هذا مجال ترغب آبل في معالجته. تدعي الشائعات أن هذا سيكون عبارة عن حاسوب للألعاب يكلف 5000 دولار أمريكي تقريبًا، ويمكن أن يأتي إما على هيئة حاسوب من فئة الكل في واحد AIO أو حاسوب محمول للألعاب.

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كما قلنا، يبدو غريبًا بعض الشيء أن تقوم شركة آبل بإطلاق جهازًا من هذا القبيل لأن الشركة لم تكن أبدًا من بين الشركات التي تحاول تلبية إحتياجات سوق حواسيب الألعاب. وبغنى عن القول، فسوف يكون من الأمثل التعامل مع محتوى هذا التقرير بأقل قدر من المصداقية، ولكن نأمل أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل في المستقبل.