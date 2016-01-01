سامسونج قد تكشف عن تلفاز خالي من إطار الشاشة في معرض CES 2020

في كل عام، تحاول الشركات تقليل الإطار المحيط بالشاشة على التلفزيونات الخاصة بها قدر الإمكان. لا تزال التلفزيونات تأتي مع الإطارات، ولكن هذه الإطارات أصبحت نحيفة لدرجة أنها أصبحت غير مرئية تقريبًا. ومع ذلك، ومع حلول معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020، قد تسابق شركة سامسونج الزمن لتتزعم السوق من جديد حيث يُشاع الآن أنها ستكشف عن تلفاز جديد خالي تمامًا من إطار الشاشة.
يدعي التقرير الصادر من موقع The Elec أن هذا أكثر من مجرد تصميم مبدئي ( مفهوم ). عادة ما تعرض الشركات التقنية التصاميم المبدئية لمنتجاتها القادمة في معرض CES 2020، ولكن إذا كان التقرير الجديد صحيحًا، فإن شركة سامسونج تهدف على ما يبدو إلى بدء إنتاج هذا التلفاز الخالي من الإطار في شهر فبراير المقبل، مما يعني أن هذا أكثر من مفهوم وسيكون شيئًا سيُحبه العملاء، وسيكونون قادرين على شرائه.
لسوء الحظ، إذا كنت تأمل في أن يأتي هذا التلفاز بأحجام عديدة، فلا يبدو الأمر كذلك. يبدو أن شركة سامسونج ستعرض هذا التلفاز بحجم 65 إنش وما فوق، لذلك إذا كنت تريد تلفزيونًا أصغر، فقد تكون محظوظًا. يبدو أن الأحجام الكبيرة تشير إلى أنها تكون رخيصة.
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