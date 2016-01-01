إزاى تغير كلمة سر حساب iCloud على آيفونك

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إزاى تغير كلمة سر حساب iCloud على آيفونك

لعل أهم الأسباب لشراء هاتف آيفون الأشهر فى العالم هو الخصوصية الشديدة التي يتمتع بها، والفضل فيها يعود لحساب الـicloud الخاص بنظام ios.

ولكن على الرغم من مدى أهمية تلك الخصوصية إلا أنه يمكنك بكل سهولة خسارة هاتفك فى حالة خسارة كلمة السر الخاصة بـiCloud، لذلك يتوجب عليك من وقت لآخر تغييرها عبر هاتفك بكل سهولة لضمان الحفاظ على بياناتك وخصوصيتك.

وبحسب businessinsider، يمكنك تغيير كلمة السر الخاصة بحسابك فى خطوات معدودة، دون تعريض هاتفك للخطر، وفيما يلى نستعرض تلك الخطوات :

1- اذهب إلى الإعدادات.

2- إنزل إلى الأسفل واختر Passwords & Accounts.

3- الذهاب إلى iCloud under Accounts.

4- اضغط على Password & Security.
5- اذهب لـ Change Password.

6- ادخل كلمة السر مرتين ومن ثم Change.

المصدر: صدى البلد

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