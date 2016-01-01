كيف تتجنب مرض "مرفق لاعب التنس"؟

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كيف تتجنب مرض "مرفق لاعب التنس"؟

قالت الدكتورة كارولين فيركمايستر، إن "مرفق لاعب التنس" Tennis elbow، عبارة عن التهاب حاد يصيب أوتار المرفق بصفة خاصة، وعضلات وأوتار الذراع بشكل عام.

وأوضحت جرّاحة العظام الألمانية أن أسباب الإصابة بمرفق لاعب التنس تتمثل في التحميل الشديد أو أحادي الجانب على الذراع كالعمل المكتبي لساعات طويلة أو ممارسة رياضات معينة كالتنس والتجديف، أو عزف آلات موسيقية معينة مثل الكمان، أو حمل الأغراض الثقيلة كقطع الأثاث.

وتتمثل أعراض مرفق لاعب التنس في آلام شديدة تمتد من المرفق إلى الذراع بأكمله وصعوبات عند الإمساك بالأغراض ومحدودية حركة الذراع، بالإضافة إلى اضطرابات النوم، نظرا لأن الآلام كثيرا ما تهاجم المريض أثناء الليل.

ويمكن مواجهة هذه المتاعب من خلال إراحة الذراع وتقوية عضلات الذراع من خلال ممارسة تمارين تقوية العضلات والتدليك.

وفي الحالات الشديدة يمكن تخفيف الآلام المبرحة من خلال تعاطي المسكنات مثل إيبوبروفين أو ديكلوفيناك، كما يمكن اللجوء إلى حقن الكورتيزون أو العلاج بالإبر الصينية أو العلاج بالموجات التصادمية، بينما قد تستلزم بعض الحالات الخضوع للجراحة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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