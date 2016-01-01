

"مايكروسوفت": هاكرز سرقوا بيانات مهمة "مايكروسوفت": هاكرز سرقوا بيانات مهمة

أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية اليوم الثلاثاء، السيطرة على نطاقات على شبكة الإنترنت، استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تدعى "ثاليوم" لسرقة معلومات، ويعتقد أنها تعمل من داخل كوريا الشمالية.



وأضافت الشركة ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية ـ أن المتسللين استهدفوا موظفين حكوميين ومؤسسات بحثية وأعضاء هيئات تدريس جامعية وأفرادًا يعملون على قضايا حظر الانتشار النووي وآخرين، منوهة إلى أن معظم الأهداف توجد في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.



وأشارت الشركة إلى أن "ثاليوم"خدعت الضحايا من خلال إرسال رسائل بريد إلكتروني تبدو عادية للوهلة الأولى، موضحة أنها سيطرت على 50 نطاقا على الإنترنت استخدمتها الجماعة لإدارة عملياتها في أعقاب قضية رفعت على الجماعة في محكمة جزئية بولاية فرجينيا الأمريكية وصدور أمر قضائي فيها.