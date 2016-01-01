

Macronix تبدأ بإنتاج الذاكرة الفلاشية 3D Nand في 2020 Macronix تبدأ بإنتاج الذاكرة الفلاشية 3D Nand في 2020

أكّد تقريرٌ جديدٌ أن شركة Macronix التايوانية ستبدأ بإنتاج الذاكرة الفلاشية المتطورة و مرتفعة الثمن Macronix في العام القادم 2020، و في النصف الثاني من العام تحديدًا، و قد قامت الشركة بتصميم هذه التكنولوجيا لديها داخليًا.



و أفصح رئيس الشركة Miin Wu عن هذه الأنباء من خلال مؤتمرٍ احتفالي بمرور 30 عامًا على تأسيس الشركة، و سيستعمل الجيل الأول من رقاقات الذاكرة هذه 48 طبقة، فيما سيتم إنتاج ذاكرة 3D-Nand مزودة بـ96 طبقة في 2021، و 192 طبقة في 2022. و اعتقدت بعضُ المصادر التقنية أن هذه التكنولوجيا ستُستعمل في وحدات الذاكرة المُخصصة لأشرطة جهاز Nintendo Switch الهجين لشركة ننتندو اليابانية التي هي أحد أهم زبائن ماكرونكس، إلا أن الأمر ليس كذلك، حيثُ تستعمل أشرطة السويتش تقنية أخرى للأشرطة القابلة للقراءة تُسمى XtraROM، و هي طويلةُ الأجل.