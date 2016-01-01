

حاول إبتزاز أبل والحصول على 100 ألف دولار ولكن إنتهى أمره حاول إبتزاز أبل والحصول على 100 ألف دولار ولكن إنتهى أمره

إذا كان هناك أي شخص يفكر أو حتى قد يتبادر إلى ذهنه محاولة إبتزاز شركة مثل آبل، فربما عليه معرفة مصير الهاكر كريم البيرك Kerem Albayrak والذي حاول أن يبتز الشركة الأمريكية ويسرق منها الأموال ولكن سرعان ما تم القبض عليه وإنتهت قصته قبل حتى أن تبدأ.



ما القصة… ؟



المتهم كريم البيرك هو جزء من مجموعة قراصنة تُعرف بإسم “عائلة الجريمة التركية” يقيم شمال لندن ويبلغ من العمر 22 عاما، وكل ما في الأمر أنه حاول إبتزاز شركة أبل منذ عامين وتهديدها بأنه سوف يقوم بإعادة ضبط المصنع لملايين من أجهزة الآي-فون والآي-باد وبيع قاعدة بيانات هؤلاء المستخدمين عبر الإنترنت إذا لم تستجيب أبل لطلباته ولكن سرعان من إنتهى أمره.

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ما هي طلبات الهاكرأراد كريم من شركة أبل أن تدفع له 75 ألف دولار بالعملة المشفرة أو 100 ألف دولار على شكل بطاقات هدايا آي تيونز من أجل عدم حذف البيانات وعمل إعادة تعيين لـ 314 مليون من مستخدمي الآي فون والآي باد و لإثبات صحة كلامه نشر فيديو على يوتيوب وهو يخترق حسابات على آي-كلاود.ماذا فعلت أبلقالت شركة أبل أن أنظمتها لم يتم إختراقها وأكدت وكالة إنفاذ القانون بذلك حيث أشارت لعدم وجود علامات أو دلائل على حدوث خرق بأنظمة أبل، أما البيانات التي استخدمها الهاكر في الهجوم فقد جمعها من جهات خارجية وطرف ثالث تم اختراقها بعيداً عن أبل كما أن معظم الحسابات التي كانت لدى الهاكر غير نشطة.نتيجة التحقيقاتكشفت التقارير إلى أن محاولة كريم البيرك الساذجة كانت لمجرد الشهرة وكسب الأموال وليس إلحاق أي أذى فعلي بأجهزة الآي-فون، ومع ذلك لن يفلت كريم من العدالة حيث ظهر بداية هذا الشهر أمام المحكمة والتي أقرت بأنه مذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ والعمل لمدة 300 ساعة بدون راتب والحظر التقني لمدة 6 شهور.