

"إل جي" تعرض شاشات "إلترا" جديدة "إل جي" تعرض شاشات "إلترا" جديدة

أعلنت شركة إل جي عن تقديم الجيل الجديد من سلسلة الشاشات Ultra المخصصة للمحترفين وعشاق الألعاب خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2020 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في الفترة من 7 إلى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشات Ultrafine Ergo وUltrawide وUltragear الجديدة تمتاز بدقة الوضوح الفائق وتغطية الألوان الكبيرة والأداء الفائق، وتأتي الشاشة Ultrafine Ergo الجديدة بقياس31.5 بوصة وتدعم تقنية 4K مع تجهيزها بمفصلة استثنائية تتيح إمكانية تشغيلها بمنتهى المرونة، حيث يمكن ضبطها على مستوى ارتفاع الطاولة أو العينين أو تقريبها أو إبعادها دون الحاجة إلى تغيير الحامل.

وتزخر شاشة إل جي Ultrafine Ergo بلوحة IPS وتعمل بدقة 3840×2160 بيكسل، وتمتاز بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 95% وزمن استجابة يبلغ 5 مللي ثانية ودرجة سطوع 350 نيت، وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على دعم الشاشة الجديدة لتقنية HDR10 مع معدل تنشيط الصورة 60 هرتز، وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للشاشة الجديدة على منفذ USB-C ومنفذي HDMI أو منفذ Displayport واثنين من منافذ USB.

وتأتي شاشة إل جي Ultrawide المنحنية مزودة بلوحة Nano-IPS وبقياس 37.5 بوصة وتعمل بدقة 3840x 1600 بيكسل، ويبلغ معدل تنشيط صورة 144 هرتز، وزمن الاستجابة واحد مللي ثانية مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%، وتتوافق مع تقنية نفيديا G-Sync، وتشتمل الشاشة المنحنية أيضاً على منفذ Thunderbolt-3 ومنفذي HDMI ومنفذ Displayport واثنين من منافذ USB.