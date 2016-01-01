

نشر الإرهاب.. دراسة تحسم الجدل حول تهمة يوتيوب نشر الإرهاب.. دراسة تحسم الجدل حول تهمة يوتيوب

بعد فترة طويلة من توجيه الاتهامات إلى موقع يوتيوب بأنه منصة لنشر التطرف، انتهت دراسة حديثة إلى تبرئة يوتيوب من هذه التهمة.



الدراسة التي أعدها باحث الأمن الإلكتروني مارك لديويتش والباحثة في جامعة كاليفورنيا آنا زايتسيف، أظهرت أن شكوى السياسيين من أن يوتيوب يعزز التطرف "باطلة تماما".



وحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص فإن الدراسة وصفت يوتيوب بأنه لا يشجع التطرف، بل يحاول التصدي له.

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وفحص الباحثان معظم القنوات ذات الميول المتطرفة والإرهابية، وانتهيا إلى أن "يوتيوب" أزال جميع مقاطع الفيديو تقريبا، التي تروج لنظرية المؤامرة أو تحرض ضد أي عرقيات أو أجناس أو ديانات