

"إم إس آي" تكشف النقاب جهاز جديد "إم إس آي" تكشف النقاب جهاز جديد

تعتزم شركة "إم إس آي" MSI كشف النقاب عن جهازها Creator 17 الجديد، الذي يعتبر أول لاب توب مزود بشاشة Mini-LED، خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES 2020 بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في الفترة من 7 إلى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وأوضحت الشركة التايوانية أن الشاشة 17.3 بوصة الجديدة توفر درجة سطوع أعلى وتغطي نطاق أكبر من الألوان، وبفضل إضاءة الخلفية الجديدة فإن درجة السطوع تصل إلى 1000 قنديلة/م2، بينما تصل هذه القيمة مع الشاشات العادية إلى 350 قنديلة/م2 كحد أقصى.

وتوفر الإضاءة الخلفية الجديدة صورة عالية التباين ومتجانسة، كما تدعم الشاشة الجديدة أيضاً تقنية DisplayHDR1000، وتعمل بدقة الوضوح الفائق Ultra HD مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 100%.

وأكدت الشركة التايوانية على أن جهاز اللاب توب الجديد يأتي في جسم خفيف مصنوع من الألومنيوم مع تجهيزه بأحدث معالجات إنتل وبطاقات الرسوميات من نفيديا، كما يمكن توصيله بشاشة خارجية بدقة 8K عن طريق منفذ USB-C.

ويتضمن أيضاً قارئ البطاقات المدمج UHS-III-SD، ومن المقرر إطلاق جهاز اللاب توب Creator 17 الجديد في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من عام 2020.