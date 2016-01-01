

محرك البحث Google Search يتيح لك الآن إنشاء قائمة للأفلام والعروض التي تود مشاهدتها محرك البحث Google Search يتيح لك الآن إنشاء قائمة للأفلام والعروض التي تود مشاهدتها

نظرًا لأننا نعيش حياة مُزدحمة، قد نفوت أحيانًا بعض البرامج التلفزيونية والأفلام التي نود مشاهدتها. والخبر السار هو أنه إذا كنت ترغب في عمل قائمة بالأفلام والعروض التي تريد مشاهدتها وتخطط لمشاهدتها، فشركة جوجل هنا لمساعدتك. وفقا لتقرير جديد من موقع 9to5Google، فيبدو أن محرك البحث Google Search حصل على ميزة جديدة تُدعى ” قائمة المشاهدة | Watchlist “.



ما تقوم به هذه الميزة هو أنه أثناء البحث عن عرض أو فيلم على محرك البحث جوجل، يمكنك النقر فوق زر ” قائمة المشاهدة ” من أجل إضافته إلى قائمتك. يمكنك بعد ذلك زيارة هذه القائمة في أي وقت تريد فيه الإطلاع على جميع العروض التي فاتتك. يشبه هذا في الأساس المفضلة حيث يمكنك حفظ جميع العروض والأفلام التي كنت ترغب في مشاهدتها ولكنك لم تحصل على فرصة لذلك.



بالإضافة إلى ” قائمة المشاهدة “، هناك أيضا زر إضافي يُدعى ” تمت مشاهدته ” والذي سيظهر أثناء النقر فوقه العروض التي شاهدتها بالفعل، فقط في حالة النسيان. لاحظ أن هذه الميزة متاحة حاليًا فقط على النسخة المحمولة من موقع Google Search، وفي تطبيق Google App لمنصتي الأندرويد و iOS، لذلك إذا كنت تستخدم محرك البحث Google Search على الحاسوب، فلن ترى هذه الميزة، على الأقل حتى الآن.

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يتم أيضًا إطلاق هذه الميزة للمستخدمين بينما نتحدث الآن، لذا إذا لم تر هذه الميزة بعد، فلا داعي للقلق لأنه يجب أن تشق طريقها إلى جهازك في النهاية.