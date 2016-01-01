

كيف تحمى محتوى قناتك من السرقة؟.. إجراءات جديدة من يوتيوب كيف تحمى محتوى قناتك من السرقة؟.. إجراءات جديدة من يوتيوب

ذكر موقع Slash Gear أن شركة يوتيوب قامت بوضع قيود جديدة على سارقي المحتوى الرقمي على موقع YouTube والذين لا يلتزمون بحقوق التأليف والنشر.



وقامت الشركة من خلال YouTube Studio بتوسيع قائمة القيود لحفظ حقوق حقوق التأليف والنشر وضمان عدم التعدي عليها.



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صور جريئة | ابنة منال سلامة وعادل أديب تظهر على شاطئ في ماليزياماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الفراخ| مفاجأةبعد الفيديو الاباحي .. صور جديدة لـ شيما الحاج تثير الجدلوأعلنت الشركة عن بعض الإجراءات وكذلك الخصائص لعام 2020 ، والتى ستعيد تحديدا إجراء تطوير شامل في عملية حقوق النشر.ويمتلك موقع يوتيوب مكتبة واسعة من المحتوى الرقمى الذى يفتقر لكل عمليات حقوق البث والنشر والتأليف، الأمر الذى تعمل الشركة للسيطرة عليه منذ سنوات.ويمكن لصانعى المحتوى الأصليين التبليغ عن أى محتوى تمت سرقته، وسيواجه سارقي المحتوى الذين يتم التبليغ عنهم من صناع المحتوى الأصلى يصل إلى غلق قنواتهم على الموقع.ومن خلال لوحة التحكم من الموقع الرئيسي، يستطيع منتجو المحتوى تقييم أى تعدى على حقوق البث والتأليف على قناتهم على الموقع.كما يمكن لصانعي المحتوى معرفة أن الفيديو الذي تمت إزالته كان بناء على أمور متعلقة بحقوق البث والتأليف بالإضافة إلى اسم المتعدى وكذلك الإجراءات التى يمكن اتباعها للتغلب على هذه المشكلة، وسيتم التعرف عليها من خلال وصف مكتوب يذكر اسم سارق المحتوى وقناته وكذلك المحتوى الذى يقدمه.وهناك خاصية جديدة أضافتها الشركة وهى عبارة عن إزالة الجزء الذي تمت سرقته من على قناة السارق، ولن يستطيع استرجاعه مرة أخرى.وأضافت يوتيوب فلتر لتفنيد الفيديوهات المسروقة على صفحة الفيديو على الموقع، ويمكن للصناع من التعرف على وتبليغ عن فيديوهاتهم المسروقة، بالإضافة إلى أنهم سيكونوا على معرفة بما إذا كان قد تم مسح الفيديو أو لا.