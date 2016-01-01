يغنيك عن التابلت.. تعرف على أصغر لاب توب باللمس في العالم

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يغنيك عن التابلت.. تعرف على أصغر لاب توب باللمس في العالم

مع ظهور أجهزة التابلت والهواتف الذكية قل الاعتماد تدريجيا على أجهزة اللاب توب لأسباب عديدة منها ثقل حمله، وعدم مرونة استخدامه في أغلب الأوقات.

وكشف موقع Tech Radar عن أصغر لاب توب باللمس "تاتش" في العالم، ويبلغ وزنه أقل من 700 جرام، وبحجم أقل من ورقة A5 .

ويحتوى اللاب توب على فتحة USB تبلغ 3.0 ، وموصل من نوع Type-C ، بالإضافة إلى قارئ بطاقات microSD، ومقبس للصوت و فتحة micro HDMI.

كما يتمتع اللاب توب ب Intel Core M3-8100Y CPU، وذاكرة ب 16 جيجا بايت، وبذاكرة تخزين GB SSD 512، بالإضافة إلى تمتعه بشاشة باللمس "تاتش" و بطارية AHr 30.

واللاب توب Mag1 هو لاب توب صغير وخفيف وأيضا يستطيع تشغيل البرامج الثقيلة، وهو من إنتاج شركة Magic Ben الصينية.

المصدر: صدى البلد

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