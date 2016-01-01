يغنيك عن التابلت.. تعرف على أصغر لاب توب باللمس في العالم

مع ظهور أجهزة التابلت والهواتف الذكية قل الاعتماد تدريجيا على أجهزة اللاب توب لأسباب عديدة منها ثقل حمله، وعدم مرونة استخدامه في أغلب الأوقات.
وكشف موقع Tech Radar عن أصغر لاب توب باللمس "تاتش" في العالم، ويبلغ وزنه أقل من 700 جرام، وبحجم أقل من ورقة A5 .
ويحتوى اللاب توب على فتحة USB تبلغ 3.0 ، وموصل من نوع Type-C ، بالإضافة إلى قارئ بطاقات microSD، ومقبس للصوت و فتحة micro HDMI.
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