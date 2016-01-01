

روسيا تؤكد أنها نجحت في إختبار شبكة الإنترنت الخاصة بها روسيا تؤكد أنها نجحت في إختبار شبكة الإنترنت الخاصة بها

تم تصميم شبكة الإنترنت لتكون مساحة مفتوحة للجميع، ولا تخضع لسيطرة أي دولة أو حكومة معينة. ومع ذلك، على الرغم من ذلك، حاولت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم فرض الرقابة عليها بشكل أو بآخر، من خلال تقييد نوع المحتوى المسموح بعرضه في بلدانها.



من غير الملائم دائمًا تغيير DNS أو استخدام VPN لتجاوز القيود المفروضة، ولكن روسيا تعتقد أنها ربما وجدت الحل عن طريق إنشاء شبكة الإنترنت الخاص بها. ووفقًا لتقرير صادر عن شبكة BBC، فيبدو أن روسيا قد نجحت في إختبار شبكة الإنترنت الخاصة بها بنجاح.



ماذا يعني هذا؟ حسنًا، هذا يعني أنه عن طريق إنشاء شبكة الإنترنت الخاصة بك، فإنه سيتم تقييد النقاط التي ستتصل بباقي الإنترنت في جميع أنحاء العالم، حيث سيمنح الحكومة المزيد من السيطرة على نوع المحتوى الذي يمكن للمواطنين الوصول إليه. ووفقا لوزارة الإتصالات الروسية، فلم يلاحظ المستخدمون العاديون الذين شاركوا في الإختبار أي تغييرات.

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ومع ذلك، وفقا لـ Justin Sherman من New America، فقد صرح لشبكة BBC بالقول : ” واجهت الحكومة الروسية تحديات تقنية في الماضي عند محاولة زيادة التحكم في الإنترنت، مثل جهودها غير الناجحة إلى حد كبير لمنع الروس من الوصول إلى تطبيق الرسائل المشفرة Telegram. على الرغم من عدم وجود مزيد من المعلومات حول هذا الاختبار، فمن الصعب إجراء تقييم دقيق لمدى تقدم روسيا في المسار نحو إنشاء الإنترنت المحلي المعزول “.