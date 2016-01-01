

WhatsApp تختبر ميزة حذف الرسائل في المجموعات بعد مرور فترة زمنية محددة WhatsApp تختبر ميزة حذف الرسائل في المجموعات بعد مرور فترة زمنية محددة

تضيف WhatsApp من حين لآخر ميزات جديدة لتطبيق الدردشة الخاص بها والذي يحظى بشعبية كبيرة جدًا في جميع أنحاء العالم. في شهر أكتوبر الماضي، ظهرت شائعات تفيد بأن WhatsApp كانت تختبر ميزة جديدة تُدعى ” Disappearing Messages “، ولكن وظيفتها لم تكن واضحة حتى الآن.



تم رصد هذه الميزة مرة أخرى في النسخة الأحدث من تطبيق WhatsApp التجريبي لمنصة الأندرويد والتي تحمل الإصدار 2.19.275، ولدينا فهم أفضل للغرض منها. الآن، تم تنقيح الميزة وتغيير إسمها إلى ” حذف الرسائل “، وهي تسمح بإزالة رسائل المستخدمين بعد مرور فترة زمنية محددة، إما ساعة أو يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة.



وفقا للتقارير، فهذه الميزة تهدف إلى منع المحادثات الجماعية من إستغلال الكثير من المساحة التخزينية على الهواتف الذكية. لكي نكون منصفين، قد تكون هناك أسباب أخرى لإستخدام هذه الميزة. لا يمكن الوصول إلى ” حذف الرسائل ” للمحادثات الجماعية إلا من قبل مشرف المجموعة، وبالتالي فإن إعدادات هذه الميزة تنطبق على جميع المشاركين في المحادثة الجماعية.