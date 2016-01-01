فيسبوك تعلن رسميا عن إطلاق تبويب الأخبار الجديد.. مزايا مهمة للسيطرة على الأخبار المفبركة

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صورة الخبر: فيسبوك تعلن رسميا عن إطلاق تبويب الأخبار الجديد.. مزايا مهمة للسيطرة على الأخبار المفبركة
فيسبوك تعلن رسميا عن إطلاق تبويب الأخبار الجديد.. مزايا مهمة للسيطرة على الأخبار المفبركة

أعلنت فيسبوك (Facebook) رسميا عن إطلاقها تبويب الأخبار الجديد، وذلك بصورة تجريبية لعدد من المستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قبل تعميمه عالميا على مستخدمي موقعها وتطبيقها للتواصل الاجتماعي الأشهر عالميا.

وقالت فيسبوك، في منشور على مدونتها: “تقوم الصحافة بدور حساس في ديمقراطيتنا، فالأخبار التي تتناول بعمق، وتأتي من مصدر معروف، تزود الناس بالمعلومات التي يمكنهم الاعتماد عليها، وعندما لا يتحقق ذلك، نفتقد أداء جوهريا في صناعة قراراتنا الصحيحة.”

ويعطي تبويب الأخبار الجديد من فيسبوك المستخدمين المزيد من السيطرة على الأخبار التي يشاهدونها، والقدرة على استكشاف مجموعة أوسع من اهتماماتهم الإخبارية، وذلك داخل تطبيق فيسبوك مباشرة، ويبرز التبويب الأخبار المحلية اليومية الأكثر صلة، كما أكدت فيسبوك أن الأخبار ستستمر في الظهور ضمن صفحة “آخر الأخبار”.

وتسعى فيسبوك لتحسين صورتها، بعد تعرضها للكثير من الانتقادات، التي ألصقت بها تهمة عدم القدرة على السيطرة على الأخبار الكاذبة، لذا فإن تبويب الأخبار الجديد يوفر مزايا مهمة تساعد في السيطرة على الأخبار الكاذبة والملفقة، منها ميزات أخبار اليوم، والتي يختارها فريق من الصحفيين.

ومن المزايا التي يقدمها تبويب الأخبار الجديد أيضا، ميزة الأخبار ذات الطابع الشخصي، والتي تظهر بناء على الأخبار الأخرى التي قرأها وتابعها وشاركها المستخدم، وكذلك أقسام المواضيع، التي تتيح للمستخدم التعمق في أخبار الأعمال والصحة والترفيه والعلوم والتقنية والرياضة، إذا ما أراد ذلك.

وحرصت فيسبوك على تقديم ميزة للاشتراكات الخاصة بالمستخدم، وهو قسم مخصص للمشتركين في خدمات إخبارية مدفوعة عبر حساب فيسبوك الخاص بهم، وكذلك ميزة للتحكم في إخفاء المقالات والمواضيع والناشرين، الذي لا يريد المستخدم مشاهدتها.

يذكر أن شبكة فيسبوك يستخدمها حاليا ما يقرب من 2,5 مليار مستخدم نشط شهريا، ما يجعل السيطرة على الأخبار الكاذبة ضرورة ملحة لمنع انتشارها وتأثيرها السئ عالميا.

المصدر: مشبك

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