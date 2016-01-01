

MediaTek تكشف النقاب عن المعالج MediaTek Dimensity 800، وتؤكد دعمه لـ 5G MediaTek تكشف النقاب عن المعالج MediaTek Dimensity 800، وتؤكد دعمه لـ 5G

إستضافت شركة MediaTek مؤتمرًا صحفيًا سريعًا في العاصمة الصينية، بكين حيث عرضت لممثلي وسائل الإعلام معالجها الجديد MediaTek Dimensity 800، وهو المعالج الذي يهدف إلى أن يكون القلب النابض للهواتف الذكية المتوسطة القادمة في العام 2020. وتجدر الإشارة إلى أن المعالج MediaTek Dimensity 800 الجديد يضم مودم 5G مدمج ويُعتبر بديلاً رخيصًا للمعالج MediaTek Dimensity 1000/L الذي شق طريقه مؤخرًا إلى الهاتف Oppo Reno 3.



لم تكشف شركة MediaTek عن أي مواصفات ولكنها كشفت أنه سيتم إختبار المعالج في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 المقرر عقده بمدينة لاس فيغاس الأمريكية في الأيام الأولى من العام الجديد.



التوقعات هي أن المعالج MediaTek Dimensity 800 الجديد من شركة MediaTek سيتنافس مع الهواتف الذكية المزودة بسلسلة معالجات HiSilicon Kirin 800 Series و Qualcomm Snapdragon 700 Series. في حين سيتم الكشف عن قائمة المواصفات في وقت لاحق، فنحن نعرف بأن هذا المعالج سيضم المودم MediaTek Helio M70 الذي أعلنت عنه شركة MediaTek في وقت سابق من هذا العام. يمكن لهذا المودم أن يصل لسرعة قدرها 4.7 جيجابت في الثانية على مستوى التحميل وسرعة قدرها 2.5 جيجابت في الثانية على مستوى الرفع مع العلم بأن هذا المودم يدعم كلا من شبكات 5G المستقلة وغير المستقلة.

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حاليًا، لا يتواجد هذا المودم إلا في المعالج MediaTek Dimensity 1000/L. عمومًا، من المرجح أن نرى أولى الهواتف الذكية المُزودة بالمعالج MediaTek Dimensity 800 الجديد في أوائل العام المقبل.