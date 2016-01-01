صندوق كمبيوتر عازل للصوت بألواح من فولاذ

أطلقت شركة "كولينك" التايوانية صندوقاً حاسوبياً جديداً Tranquility يمتاز بتصميم بسيط وبنية عازلة للصوت.
وتخلت الشركة في الصندوق عن الزجاج المقوى وجهزته بألواح من فولاذ بسُمك واحد ملم مع تصنيع الواجهة من اللدائن البلاستيكية.
ويمتاز الجانب الأمامي والخلفي للصندوق بعزل الصوت، ويمكن إزالة العزل من الجانب العلوي، كما يمكن تركيب لوحات رئيسية بتنسيق حتى ATX، بالإضافة إلى تركيب بطاقة رسوميات بطول يصل إلى 38 سم ومراوح معالج بارتفاع يصل إلى 16 سم.
وأشارت كولينك إلى أن صندوق الحاسوب الجديد يتيح تركيب قرصين صلبين 3.5 أو 2.5 بوصة، مع إمكانية تركيب ما يصل إلى 5 مراوح بارتفاع 12 سم بشكل إجمالي.
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