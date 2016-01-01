صندوق كمبيوتر عازل للصوت بألواح من فولاذ

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › صندوق كمبيوتر عازل للصوت بألواح من فولاذ

صورة الخبر: صندوق كمبيوتر عازل للصوت بألواح من فولاذ
صندوق كمبيوتر عازل للصوت بألواح من فولاذ

أطلقت شركة "كولينك" التايوانية صندوقاً حاسوبياً جديداً Tranquility يمتاز بتصميم بسيط وبنية عازلة للصوت.
وتخلت الشركة في الصندوق عن الزجاج المقوى وجهزته بألواح من فولاذ بسُمك واحد ملم مع تصنيع الواجهة من اللدائن البلاستيكية.
ويمتاز الجانب الأمامي والخلفي للصندوق بعزل الصوت، ويمكن إزالة العزل من الجانب العلوي، كما يمكن تركيب لوحات رئيسية بتنسيق حتى ATX، بالإضافة إلى تركيب بطاقة رسوميات بطول يصل إلى 38 سم ومراوح معالج بارتفاع يصل إلى 16 سم.
وأشارت كولينك إلى أن صندوق الحاسوب الجديد يتيح تركيب قرصين صلبين 3.5 أو 2.5 بوصة، مع إمكانية تركيب ما يصل إلى 5 مراوح بارتفاع 12 سم بشكل إجمالي.

المصدر: موقع 24

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على صندوق كمبيوتر عازل للصوت بألواح من فولاذ

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83578

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager