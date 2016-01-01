

هذا الفيلم فيه سم قاتل.. احذر مشاهدته عبر الإنترنت هذا الفيلم فيه سم قاتل.. احذر مشاهدته عبر الإنترنت

حذرت شركة "كاسبرسكي" هواة مشاهدة الأفلام عبر الإنترنت، من بعض المواقع التي تعرض الجزء الأخير من سلسلة أفلام حرب النجوم.



وقالت كاسبرسكي إن هذه المواقع التي تعرض النسخة المقرصنة، تحتوي على برمجيات خبيثة، وأوضحت أن خبراءها عثروا على نحو 30 موقعا وصفحة مزيفة على الإنترنت، تنتحل صفة حسابات رسمية لفيلم "حرب النجوم" الجديد Star Wars: The Rise of Skywalker، وتدعي أنها تعرض نسخا مجانية منه على الإنترنت.



وأضافت أن هؤلاء القراصنة يستخدمون مواقعهم لعمليات "التصيد الإلكتروني" واختراق حسابات وأجهزة المستخدمين، كما يستغلها الهاكرز للوصول إلى البيانات المرتبطة بالبطاقات المصرفية للمستخدمين أيضا.

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كان خبراء كاسبرسكي قد حذروا مؤخرا من انتشار برمجيات خبيثة تستغل المواقع التي تعرض مسلاسلات "صراع العروش"، و"Vikings"، و"Force Majeure"و"The Big Bang Theory" و"Good Doctor"، لاختراق حواسب المستخدمين.