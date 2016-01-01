أعلنت جوجل (Google) عن تعليق خدماتها على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل أندرويد في تركيا، اعتراضا على تغريمها بدعوى مخالفتها لقانون المنافسة، وقد اشترطت جوجل تراجعا تركيا عن الغرامة نظير رجوع الأمر لطبيعته الأولى.
وقالت جوجل أن تعليق خدماتها على هواتف أندرويد في تركيا لا يسري على الهواتف الموجودة حاليا، وإنما على أجهزة أندرويد التي سيتم إصدارها في المستقبل.
وقالت جوجل أنها ستعلق خدماتها، مثل متجر جوجل بلاي وخدمة البريد الإلكتروني جيميل ويوتيوب وباقي تطبيقات جوجل، على جميع هواتف أندرويد التي ستصدر بعد القرار في تركيا، إلى جانب تعليق تحديثات نظام تشغيل أندرويد.
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التعليقات على جوجل تعلق خدماتها لهواتف أندرويد في تركيا.. ما السبب؟!
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