

جوجل تعلق خدماتها لهواتف أندرويد في تركيا.. ما السبب؟! جوجل تعلق خدماتها لهواتف أندرويد في تركيا.. ما السبب؟!

أعلنت جوجل (Google) عن تعليق خدماتها على الهواتف الذكية العاملة بنظام تشغيل أندرويد في تركيا، اعتراضا على تغريمها بدعوى مخالفتها لقانون المنافسة، وقد اشترطت جوجل تراجعا تركيا عن الغرامة نظير رجوع الأمر لطبيعته الأولى.



وقالت جوجل أن تعليق خدماتها على هواتف أندرويد في تركيا لا يسري على الهواتف الموجودة حاليا، وإنما على أجهزة أندرويد التي سيتم إصدارها في المستقبل.



وقالت جوجل أنها ستعلق خدماتها، مثل متجر جوجل بلاي وخدمة البريد الإلكتروني جيميل ويوتيوب وباقي تطبيقات جوجل، على جميع هواتف أندرويد التي ستصدر بعد القرار في تركيا، إلى جانب تعليق تحديثات نظام تشغيل أندرويد.

قد يعجبك أيضا... loading...

وفرضت هيئة المنافسة التركية، في سبتمبر الماضي، غرامة 93 مليون ليرة تركية (حوالي 16 مليون دولار) على شركة جوجل، بدعوى انتهاكها لقوانين المنافسة عبر مبيعات برمجيات الأجهزة المحمولة.يذكر أن أحدث الإحصائيات تشير إلى بيع 11 مليون هاتف تقريبا سنويا في تركيا، يعمل أغلبها بنظام تشغيل أندرويد، وهو نظام التشغيل الذي تعمل به 75% تقريبا من الهواتف الذكية في العالم.