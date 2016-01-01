

فيسبوك تعمل على تطوير نظام تشغيل خاص بها بدلا من أندرويد فيسبوك تعمل على تطوير نظام تشغيل خاص بها بدلا من أندرويد

قالت تقارير إخبارية أن شركة فيسبوك (Facebook) تعمل على تطوير نظام تشغيل خاص بها، بدلا من الاعتماد على نظام أندرويد، وذلك لاستخدامه في أجهزتها، مثل الجهاز المنزلي الذكي “بورتال” (Portal) ونظارات الواقع الافتراضي “أوكولوس” (Oculus).



وقال تقرير، نشره موقع “ذي إنفورميشن”، أن فيسبوك اختارت مارك لوكوفسكي، أحد مطوري نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز إن تي (Windows NT) للإشراف على مشروع تطوير نظام تشغيلها.



وقال متخصصون أن فيسبوك تسعى لتجنب أي خلاف مستقبلي مع جوجل (Google) يؤثر على استخدامها لنظام تشغيل أندرويد، ما يؤدي إلى عرقلة مسيرة أجهزتها، وقد بدأت فيسبوك، في عام 2013، بالعمل على مشروع “أوكسجين” (Oxygen) لمساعدتها على توفير تطبيقاتها المخصصة لنظام أندرويد من خارج متجر جوجل بلاي، إذا دعت الضرورة.