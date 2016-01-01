

تطبيق ToTok للمحادثات يتجسس على مستخدميه تطبيق ToTok للمحادثات يتجسس على مستخدميه

تطبيق ToTok عبارة عن تطبيقات محادثات شهير بعض الشئ على نظامي Android و IOS. و قد كان له قاعدة مستخدمين كبيرة بعض الشئ. ليست قاعدة عملاقة لكنها كانت قاعدة مستخدمين كبيرة على اي حال. المشكلة في ان هذا التطبيق قد ظهرت عدة تقارير تشير الى كونه يتجسس على مستخدميه. و لذلك قامت شركتي Google و Apple بحذف هذا التطبيق -رغم شهرته- من متجري Google Play Store و App Store. حيث انه كان فعلاً يتجسس على المستخدمين





ماذا نعرف ؟

التطبيق تم تحميله في اوروبا و الشرق الأوسط و استراليا و امريكا الشمالية

كان التطبيق اكثر تطبيقات المحادثة تحميلاً في الولايات المتحدة الأمريكية

التطبيق كان يتابع بيانات المستخدمين كاملة لصالح الإمارات العربية

ToTok متهم بالتجسس على المستخدمين

تطبيق ToTok للمحادثات يتجسس على مستخدميه 2

نشرت صحيفة Newyork times تقرير عن التطبيق تتحدث فيه ان بيانات المستخدمين كانت تتسرب من التطبيق سواء كان المستخدمين يقعون داخل دولة الإمارات او خارجها. مما دعا الـFBI الى التحقيق في امر التطبيق. حيث كشفت التقارير بأن التطبيق يقوم بالتجسس لصالح دولة الإمارات و لشركة معلومات اماراتية. مما دعا شركتي Google و Apple الى حذف التطبيق من متاحر التطبيقات الخاصة بهم. و بدأت تحقيقات الـFBI حول هذا التطبيق و حول التسريبات



التطبيق بدأ في الإمارات العربية المتحدة و ذلك لأن الدولة تمنع بعض مزايا تطبيقات التواصل الأخرى كـwhatsapp و Skype. كما انه قد تلقى دعم كبير من شركة Huawei التي هي في الأساس في مشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. مما زاد الشكوك حوله. حتى ظهرت التقارير الأخيرة التي تفيد تورط هذا التطبيق في تسريب كل بيانات المستخدمين الى الشركة الإماراتية. و حتى الآن كل المستخدمين الذين قاموا بتحميل التطبيق يمكنهم استعماله بدون مشاكل و لكننا لا ننصح بذلك. من الأفضل حذفه نهائياً على كل حال. على العموم فتطبيق ToTok ليس من التطبيقات الشهيرة جداً لحسن حظ العديد من المستخدمين.