

واتساب يطرح ميزة الـ DARK MODE لبعض المستخدمين واتساب يطرح ميزة الـ DARK MODE لبعض المستخدمين

طرح تطبيق المراسلات الفورية الأشهر فى العالم واتساب ميزة الـ DARK MODE ولكن لبعض المستخدمين تجريبيًا، وذلك قبل ميعاد طرح التحديث الجديد الذى يوفر تلك الميزة رسميًا لكل المستخدمين حول العالم.



وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فأحد أبرز الميزات لوضع الـ DARK MODE هو رؤية وقراءة الرسائل فى الضوء الخافت بسهولة، كما أن الضوء لا يضر العين فى الليل.



يذكر أن تطبيق واتساب سيوقف خدمة إنشاء حسابات جديدة على هواتف أندرويد العاملة بنسخة Android versions 2.3.7، وأيضًا هواتف آيفون التى تعمل بنظام iOS 8 وما أقدم.

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وكانت إدارة واتساب قد كشفت من قبل عن توقف الخدمة فورًا فى 31 ديسمبر الجارى، لجميع الهواتف العاملة بنظام ويندوز فون بحسب الشركة.ومن المتوقع أن يقوم تطبيق المراسلات الفورية الشهيرة بتحديث الأجهزة العاملة به قبل انتهاء النصف الأول من عام 2020، بحسب العديد من التقارير التقنية.