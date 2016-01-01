

تويتر تكتشف ثغرة أمنية حرجة في تطبيقها الرسمي لمنصة الأندرويد تويتر تكتشف ثغرة أمنية حرجة في تطبيقها الرسمي لمنصة الأندرويد

قامت شركة تويتر بنشر بيانًا على مدونتها الرسمية الخاصة بالخصوصية توضح فيه أنه تم إكتشاف ثغرة أمنية في تطبيق تويتر لمنصة الأندرويد. هذه الثغرة الأمنية تتيح للقراصنة التحكم في ملفك الشخصي بما في ذلك إرسال التغريدات والرسائل المباشرة، فضلا عن الوصول إلى المعلومات غير العامة، وزرع التعليمات البرمجية الضارة في مناطق التخزين المحظورة في تطبيق تويتر.



تقول تويتر أنه لا يوجد دليل يؤكد أنه تم إستغلال هذه الثغرة الأمنية المُكتشفة في تطبيق تويتر لمنصة الأندرويد لإختراق حسابات المستخدمين، ولكن يُفضل دائمًا إتخاذ التدابير اللازمة. إستنادًا إلى إصدار نظام الأندرويد وتطبيق تويتر، يتم التواصل مع الأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للهجوم للحصول على إرشادات حول كيفية المضي قدمًا عبر البريد الإلكتروني أو داخل التطبيق. الترقية إلى الإصدار الأحدث من تطبيق تويتر يُعتبر أيضًا خطوة مهمة لتُصبح آمنًا.



في الوقت نفسه، ذكرت تويتر أن تطبيقها لمنصة iOS لا يتأثر بهذه الثغرة الأمنية، وأن مستخدمي هذا التطبيق في آمان.