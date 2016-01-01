لو عايز تحول من آيفون لـ أندرويد.. يمكنك نقل كل ملفاتك بهذه الطريقة

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لو عايز تحول من آيفون لـ أندرويد.. يمكنك نقل كل ملفاتك بهذه الطريقة

واحدة من أكثر المشاكل التى تواجه أصحاب آيفون عند نيتهم الإنتقال إلى عالم أندرويد، هى عدم تمكنهم من نقل كل ملفاتهم للهاتف الجديد، بالإضافة لقضاء وقت كبير للغاية لنقل بعض الملفات وليس كلها، إلا أن الحل أصبح فى منتهى السهولة مع هذه الأداة.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك فعل كل هذا ببساطة شديدة من خلال تحميل أداة MobileTrans على الكومبيوتر الخاص بك، ومن ثم توصيل كلًا الهاتفين الآيفون والأندرويد، لنقل أي ملفات موسيقى وصور وفيديو وحتى محادثاتك على واتساب.

بعد تنزيل التطبيق ستختار Phone Transfer، حيث يمكنك ببساطة نقل 15 نوع مختلف من الملفات الخاصة بك، ثم تقوم بإختيار WhatsApp Transfer لنسخ كل رسائلك الموجودة على التطبيق عبر هاتف الآيفون.

ويتبقى أمامك خطوتين فقط وهما MobileTrans Backup و MobileTrans Restore، حيث يتم عمل نسخة إحتياطية من هاتفك القديم، ومع تفعيل الخيار الأخير يتم نسخها بالكامل لهاتفك الأندرويد الجديد.

ويمكنك بكل سهولة تحميل تلك الأداة المميزة مجانًا من هنا

https://mobiletrans.wondershare.com/backup-phone-to-computer.html

المصدر: صدى البلد

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