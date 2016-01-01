

عطل يصيب لعبة PUBG على أجهزة Xbox و PS4 عطل يصيب لعبة PUBG على أجهزة Xbox و PS4

حالة من الغضب والحزن أصابت عشاق لعبة PUBG الشهيرة بعد توقفها المفاجئ على أجهزة Xbox و PS4، إلا أن الشركة أظهرت رسالة أن اللعبة مغلقة لمدة يوم كامل بعد زيادة عدد الشكاوى، وستطرح تحديثًا جديدًا لعلاج تلك الأزمة.



يذكر أن الشركة المطورة للعبة القتال الشهيرة، كانت قد كشفت عن تحديث جديد، لعشاقها، من أصحاب هواتف أندرويد وآيفون، ويحتوي على ميزات جديدة لطالما تمناها اللاعبون.



وبحسب موقع "android central" التقني، تضمنت اللعبة العديد من الميزات لعل أبرزها، هي ميزة علاج اللاعب المصاب داخل السيارة، بدلا من الوضع القديم.

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وأشار الموقع إلى الميزات كاملة، كالتالي:1- إضافة ميداليات تعلق في رقبة لاعب ببجي على الظهر.2- إضافة مود الشتاء.3- خريطة الثلج.4- علاج اللاعب المصاب داخل السيارة.5- المشي باستخدام العجلات في الأرجل.