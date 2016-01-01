عطل يصيب لعبة PUBG على أجهزة Xbox و PS4

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › عطل يصيب لعبة PUBG على أجهزة Xbox و PS4

صورة الخبر: عطل يصيب لعبة PUBG على أجهزة Xbox و PS4
عطل يصيب لعبة PUBG على أجهزة Xbox و PS4

حالة من الغضب والحزن أصابت عشاق لعبة PUBG الشهيرة بعد توقفها المفاجئ على أجهزة Xbox و PS4، إلا أن الشركة أظهرت رسالة أن اللعبة مغلقة لمدة يوم كامل بعد زيادة عدد الشكاوى، وستطرح تحديثًا جديدًا لعلاج تلك الأزمة.

يذكر أن الشركة المطورة للعبة القتال الشهيرة، كانت قد كشفت عن تحديث جديد، لعشاقها، من أصحاب هواتف أندرويد وآيفون، ويحتوي على ميزات جديدة لطالما تمناها اللاعبون.

وبحسب موقع "android central" التقني، تضمنت اللعبة العديد من الميزات لعل أبرزها، هي ميزة علاج اللاعب المصاب داخل السيارة، بدلا من الوضع القديم.

وأشار الموقع إلى الميزات كاملة، كالتالي:

1- إضافة ميداليات تعلق في رقبة لاعب ببجي على الظهر.

2- إضافة مود الشتاء.

3- خريطة الثلج.
4- علاج اللاعب المصاب داخل السيارة.

5- المشي باستخدام العجلات في الأرجل.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عطل يصيب لعبة PUBG على أجهزة Xbox و PS4

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
87771

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager