

مايكروسوفت تقضي على Windows 10 Mobile نهائياً بشكل رسمي مايكروسوفت تقضي على Windows 10 Mobile نهائياً بشكل رسمي

اعلنت مايكروسوفت ايقاف نظام تشغيل Windows 10 Mobile بشكل نهائي. و ايقاف كل التحديثات عنه و انهاء النظام تماماً. كان هذا النظام على اي حال ميتاً منذ اعوام عديدة حتى ان مايكروسوفت نفسها طالبت المستخدمين الذهاب الى IOS و Android و استعمالهم. و لكن البارحة قامت مايكروسوفت بالإعلان عن نهاية النظام تماماً. ولا تحديثات جديدة للنظام للأسف





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ماذا نعرف ؟

النظام يعتبر منتهي منذ فترة طويلة

اعلنت مايكروسوفت بالأمس ايقاف الدعم عن النظام نهائياً

ستتلقى تطبيقات النظام المكتبية تحديثات امنية لفترة من الوقت

نهاية Windows 10 Mobile

اعلنت مايكروسوفت ايقاف التحديثات عن نظام الهواتف المحمولة الخاص بها. الذي قضى فترة طويلة لا يستعمله احد الا القليل حتى ان الشركة نفسها طالبت مستخدميها باللجوء الى نظامي Android و IOS بدلاً منه. حتى قامت البارحة بالإعلان عن نهاية النظام تماماً. و انه لا تحديثات جديدة ستصل الى النظام. عانت هواتف Windows Phone لفترة طويلة من الوقت بسبب عدم قدرتها على مواكبة التطوير في الأنظمة الأخرى. و لذلك قررت الشركة ايقاف النظام نهائياً. حيث انه لم يعد له القدرة على المنافسة في سوق امتلكه الـAndroid و الـIOS بسهولة



التطبيقات المكتبية على Windows 10 Mobile

اعلنت مايكروسوفت ان التطبيقات المكتبية تطبيقات Microsoft Office على النظام لم ينتهي دعمها بعد. حيث ان الشركة ستستمر بإرسال تحديثات امنية الى التطبيقات. حتى يوم الثاني عشر من شهر يناير لعام 2021. مما يجعل النظام قابلاً للإستعمال من اجل العمل المكتبي -بعض الشئ- فقط. لكن ليس متاحاً للإستعمالات الطبيعية للهواتف الذكية على اي حال. فدعم هذه التطبيقات ليس كاف

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Windows Phone يفشلكما هو متوقع فقد فشل نظام Windows phone في مواجهة انظمة التشغيل الأخرى. ظلت مايكروسوفت تحاول إحيائه حتى تتمكن من المنافسة لكن كل محاولاتها بائت بالفشل. لذلك لجأت الشركة الى قتل النظام بعد فترة طويلة من الإصدار. و الآن النظام قد وصل الى آخر ايامه و انهته الشركة نهائياً. مايكروسوفت لم تستطع مواكبة التطور الذي وصلت اليه الشركات في انظمة التشغيل الأخرى.