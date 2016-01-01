تم اليوم حظر Tik Tok التطبيق السريع لمشاركة الفيديوهات الصغيرة سواءً كانت مضحكة أو لا من قبل الحكومة الأمريكية وتحديداً جيش البحرية الأمريكي.
في الواقع بعد إزدهار التطبيق في الفترة الماضية واجه Tik Tok الكثير من المشاكل القانونية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القضايا التي تتعلق بنوعية المحتوى والفيديوهات المقدمة داخل البرنامج بالإضافة إلى حقوق الأطفال وإستغلال بيانات هواتف الأطفال والبعض حتى يدعي أن البرنامج خطر على الأمن القوي.
ويبدو أن البحرية الأمريكية تؤيد هذا الإدعاء الأخير، حيث قامت البحرية الأمريكية بمنع ضباطها وموظفيها من تحميل التطبيق أو إستخدامه من خلال الهواتف المصدرة من قبل الحكومة أو شبكات إنترنت الحكومة وغيرها من المصالح الحكومية التي تتعلق بالبحرية الأمريكية.
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التعليقات على حظر Tik Tok من قبل الحكومة الأمريكية في 2019
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