

حظر Tik Tok من قبل الحكومة الأمريكية في 2019 حظر Tik Tok من قبل الحكومة الأمريكية في 2019

تم اليوم حظر Tik Tok التطبيق السريع لمشاركة الفيديوهات الصغيرة سواءً كانت مضحكة أو لا من قبل الحكومة الأمريكية وتحديداً جيش البحرية الأمريكي.





في الواقع بعد إزدهار التطبيق في الفترة الماضية واجه Tik Tok الكثير من المشاكل القانونية بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من القضايا التي تتعلق بنوعية المحتوى والفيديوهات المقدمة داخل البرنامج بالإضافة إلى حقوق الأطفال وإستغلال بيانات هواتف الأطفال والبعض حتى يدعي أن البرنامج خطر على الأمن القوي.



ويبدو أن البحرية الأمريكية تؤيد هذا الإدعاء الأخير، حيث قامت البحرية الأمريكية بمنع ضباطها وموظفيها من تحميل التطبيق أو إستخدامه من خلال الهواتف المصدرة من قبل الحكومة أو شبكات إنترنت الحكومة وغيرها من المصالح الحكومية التي تتعلق بالبحرية الأمريكية.

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سبب حظر Tik Tok هو معالجة مشاكل موجودة مسبقاً ومنعها من الظهور مجدداًكما نصحت ووجهت المستخدمين لإزالة التطبيق من على هواتفهم لشكهم في وجود إختراق أمني كبير يسببه البرنامج.بالطبع قد يكون هذا الحظر جزءاً من تضيقات الحكومة الأمريكية على الحكومة الصينية – كون البرنامج مملوك لمستثمرين صينين- وقد يكون فعلاً بسبب خطر إختراق أو خطر أمني على شبكات البحرية الأمريكية والمعلومات الحساسة التي يمتلكونها، لن نعرف السبب الحقيقي لأن الجيش الأمريكي والبنتاجون يرفضون التعليق ويقولون بأن هذه الخطوات لمعالجة مشاكل موجودة سابقاً ولمنعها من الظهور مجدداً.