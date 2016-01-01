تسريب بيانات 267 مليون مستخدم على فيس بوك

بحسب تقرير أمني جديد فقد تم تسريب بيانات أكثر من 267 مليون مستخدم على الفيس بوك في الولايات المتحدة الأمريكية فقط وتم رفعها إلى منتديات الهاكرز.
التقرير الجديد يأتي من موقع Comparitech ويقول بأن التسريب جاء على هيئة أسماء المستخدمين بالإضافة إلى أرقام هواتفهم والذي تم تركهم على خادم المنصة بدون حمايتها بأي باسورد أو وسيلة حماية مطلوبة لحماية المستخدمين من مثل هذه المواقف.
في الواقع هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تسريب بيانات مثل هذا ، في سبتبمر الماضي تم سرقة بيانات أكثر من 400 مليون مستخدم على المنصة من جميع البلاد حول العالم حيث تم تخزين هذه البيانات في مكان غير آمن، تم تدارك هذا التسريب لأن بحسب تحليل الفيس بوك فإن البيانات المسربة قديمة ولا تعرض أي حساب لأي خطر.
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