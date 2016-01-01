

تسريب بطاقة الرسوم Radeon RX 5600 من AMD تسريب بطاقة الرسوم Radeon RX 5600 من AMD

كانت شركة AMD قد أطلقت بالفعل بطاقاتها الرسومية الجيدة بمعمارية RDNA و هي بطاقات Radeon RX 5700، هذا ليسَ كُلّ شيءٍ على ما يبدو إذ أن الشركة تُخطط بحسب آخر التقارير لتقديم خيار آخر اقتصادي هو بطاقة الرسوم Radeon RX 5600.



و تُشير بعضُ المصادر المُطلعة إلى أن هذه البطاقة قد تصدر في النصف الأول من العام القادم، و أنها ستكون مزودة بذاكرة فيديو تصل إلى 6GB، و ستحتوي على 1920 وحدة مُعالجة رسومية (ثلاثة أرباع البطاقة الرئيسية RX 5700) مع 120 وحدة إكساء (Texture Unit).



على أية حال، نبقى في انتظارِ إعلانٍ رسميٍ من AMD.