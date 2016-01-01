بعيدا عن Apple وFacebook ..Google تتجه إلى إنشاء أنظمة تشغيل خاصة بها

كشف موقع "CNET" أن شركة فيسبوك في طريقها لإنشاء نظام تشغيل خاص بها، بالإضافة إلى اتجاهها لتصنيع نظارات الواقع المعزز.
وقالت المتحدثة الرسمية للشركة إنهم يبحثون عن شركاء لتأسيس أنظمة التشغيل لتستطيع الشركة بالتالى السيطرة على الخصوصية والأمان لتصبح هى المتحكم الوحيد في تطبيقاتها، كما أن الشركة ستقوم بإطلاق نظارات بتكنولوجيا الواقع المعزز.
وستجعل هذه الخطوة شركة فيسبوك تنفصل تدريجيا عن شركة أبل وجوجل وستقلل من اعتمادهاعلى أنظمة التشغيل الخاصة بهم.
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